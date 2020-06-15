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Sağlık
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Osmanlı'dan günümüze ulaştı! Boyoza büyük ilgi

2020-06-15 14:18:33
Osmanlı'dan günümüze ulaştı! Boyoza büyük ilgi

İzmir'de Osmanlı döneminden beri üretilen hamur işi yiyeceği İzmir boyozuna ilgi arttı.

#1
Foto - İzmir'de Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türü olan İzmir boyozunun ünü, coğrafi işaret almasının ardından ülke çapına yayıldı. İzmirli usta eller tarafından hazırlanan İzmir boyozu, streç filmlere sarılıp eksi 40 derecede dondurulduktan sonra Türkiye'nin her köşesine gönderilebiliyor.

İzmir'de Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türü olan İzmir boyozunun ünü, coğrafi işaret almasının ardından ülke çapına yayıldı. İzmirli usta eller tarafından hazırlanan İzmir boyozu, streç filmlere sarılıp eksi 40 derecede dondurulduktan sonra Türkiye'nin her köşesine gönderilebiliyor.

#2
Foto - İzmir’in simgesi haline gelen, kenti ziyaret edenlerin özellikle aradığı bir lezzet olan boyoz, evlerde uygulanamayacak kadar büyük ustalık gerektiren bir teknikle açılıyor.

İzmir’in simgesi haline gelen, kenti ziyaret edenlerin özellikle aradığı bir lezzet olan boyoz, evlerde uygulanamayacak kadar büyük ustalık gerektiren bir teknikle açılıyor.

#3
Foto - Yapılışında, diğer börek çeşitlerinden farklı olarak tahin kullanılan ve bu nedenle de çok lezzetli ve sağlıklı bir besin kaynağı olarak görülen İzmir boyozu, siparişler üzerine Türkiye'nin her yerine aynı tazelikle ulaştırılabiliyor.

Yapılışında, diğer börek çeşitlerinden farklı olarak tahin kullanılan ve bu nedenle de çok lezzetli ve sağlıklı bir besin kaynağı olarak görülen İzmir boyozu, siparişler üzerine Türkiye'nin her yerine aynı tazelikle ulaştırılabiliyor.

#4
Foto - İzmir'de 28 şubesinde yaklaşık 500 personel ile görev yaptıklarını belirten boyoz ustası Dinçer Acar,

İzmir'de 28 şubesinde yaklaşık 500 personel ile görev yaptıklarını belirten boyoz ustası Dinçer Acar, "İzmir boyozu tadına bakmayan için çok anlam ifade etmeyebilir.

#5
Foto - Yalnız bir kez olsun tadına bakan, boyozu yiyen bir daha vazgeçemez. Tarihçesi 1400'lü yıllara yani 600 yıl öncesine dayanan bu boyoz günümüze gelen bir lezzettir. Yahudiler tarafından bulunmuş ve bize bırakılan bir lezzettir.

Yalnız bir kez olsun tadına bakan, boyozu yiyen bir daha vazgeçemez. Tarihçesi 1400'lü yıllara yani 600 yıl öncesine dayanan bu boyoz günümüze gelen bir lezzettir. Yahudiler tarafından bulunmuş ve bize bırakılan bir lezzettir.

#6
Foto - Anadolu'nun birçok ilinde boyoz yapılır yalnız İzmir'deki orijinaldir. Boyoz İzmir ile özdeşleşmiştir. İzmir'in vazgeçilmezidir. Dışarıdan gelen misafirlere tattırdığımızda çok etkileniyor ve boyozu çok beğeniyorlar

Anadolu'nun birçok ilinde boyoz yapılır yalnız İzmir'deki orijinaldir. Boyoz İzmir ile özdeşleşmiştir. İzmir'in vazgeçilmezidir. Dışarıdan gelen misafirlere tattırdığımızda çok etkileniyor ve boyozu çok beğeniyorlar" dedi.

#7
Foto - İzmir'de boyozu tadıp, şehir dışına çıkanların kendilerine ulaşarak boyoz talep ettiğini anlatan Acar, boyozu ülkenin her noktasına gönderebildiklerini söyleyerek,

İzmir'de boyozu tadıp, şehir dışına çıkanların kendilerine ulaşarak boyoz talep ettiğini anlatan Acar, boyozu ülkenin her noktasına gönderebildiklerini söyleyerek, "Streçlere çekip dondurucularda muhafaza etmek üzere kendilerine gönderiyoruz. Boyoz bugün ülkenin her yerine gidiyor. -40 derecede dondurulup gönderilen boyoz, orada çözdürülüp 220 derecede pişirilip servis yapılabiliyor" diye konuştu.

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