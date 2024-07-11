2024-07-11 09:58:56 Osmanlı Sancağı usta ellerde geleceğe taşınıyor
Üzerindeki tuğradan 2'nci Abdülhamid dönemine ait olduğu tespit edilen ve atlas kumaştan yapılan Kırşehir Ahi Sancağı, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda restoresi için usta ellere teslim edildi. Pamuk ve ipek iplikten yapılan 2'nci Abdülhamid dönemine ait Kırşehir Ahi Sancağı, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı tekstil atölyesinde restore edilmeye başlandı. Daha önce Kırşehir'de koruma altında bulunan sancakta bozulmalar olduğu belirlendi. Bunun üzerine sancak Erzurum'a gönderildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndaki 4 kişilik uzman restoratör ekibi, sabır ve titizlikle renk solmaları ve lif deformasyonunu restore etmeye başladı.