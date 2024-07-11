Osmanlı Sancağı usta ellerde geleceğe taşınıyor

Dağılan lifler soğuk buhar ve uygun tekniklerle düzleştirilmeye başladık. Öncelikle buharla liflerini düzleştiriyoruz. Eserin tüm yüzeyine uygulanacak olan bu işlem çok titiz bir çalışma gerektiriyor. Uygun malzeme ile sağlamlaştırmasını da yapıyoruz. Çalışmamız tahminen 2 yıl sürecek ve böylece ecdat yadigârı geleceğe daha sağlam bir şekilde taşınacak. Kıymetli emanetimiz için hassas ve disiplinler arası bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar restoratörlerinden Örüm İmamoğlu ve Muhammed Kırmaç da sancağın gelecek nesillere taşınmasında katkıları olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.