Osmanlı mirasından 100 yıldır simit kokusu yükseliyor

Tümer, “45 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sene 79’da bir başladım bu mesleğe ve daha da bu meslekteyim. Elbette severek yapıyoruz. Severek yapmasak zaten bu işi yapamayız. İlk önce özelliği un, susam ve pekmezdir. Pekmezi de susamı da güzel olacak. Artık ateş odununda da yaparsak yeme yanında yat” diye konuştu.