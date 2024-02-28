Osmanlı mirası çeşmenin hali üzdü

Köye muhtar seçildikten sonra çeşmenin onarılması için elinden gelenin fazlasını yaptığını söyleyen, Açıkel, ‘‘ Ecdadımızın yaklaşık 300 yıl önce yaptığı hizmeti canlandırmak için köy hizmetlerine haber verdim ve birlikte var gücümüzle çalıştık. Çeşmenin onarılması için gelen ekiple çalıştık ama çok başarılı olmadı. Ecdadımızın yaptığı hizmeti canlandırırsak, yeryüzüne akıtabilirsek ve onların tekrar amel defterini açabilirsek ne mutlu bize’’ ifadelerini kullandı.