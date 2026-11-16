Osmanlı arşivlerinde bulundu: 116 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı

Taner Özdemir, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Erzurum’un petrol geçmişi, bugüne kadar yeterince üzerinde durulmayan tarihî konulardan biridir. Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız belgeler, bölgemizde petrolün çok daha eski tarihlerde gündeme geldiğini gösteriyor. 1909 yılında Hınıs’taki petrol ve neft madenleriyle ilgili girişimlerin ardından, 1910 yılında yine Hınıs’ın Tiftik köyünde dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verilmiş olması son derece dikkat çekicidir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken husus, petrolün yalnızca araştırma konusu olması değil, işletilmesi amacıyla resmî ruhsat düzenlenmiş olmasıdır. Bu durum, Osmanlı döneminde Erzurum’un yer altı kaynaklarına yönelik ekonomik ve ticari girişimlerin boyutunu anlamamız açısından önemli bir tarihî veridir. Amacımız, arşivlerdeki belgeleri gün yüzüne çıkararak Erzurum’un bilinmeyen enerji tarihini ortaya koymak ve bu tarihî mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Her yeni belge, Erzurum’un geçmişine ilişkin bildiklerimizi yeniden değerlendirmemizi sağlıyor."