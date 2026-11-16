Osmanlı arşivlerinde bulundu: 116 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı

Dört şahıs adına düzenlenen ruhsat kaydı, Erzurum’un petrol tarihinin sanılandan çok daha eskiye uzandığına işaret ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, Erzurum’un petrol geçmişinin farklı dönemlere ait arşiv belgeleri ışığında yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Özdemir, 1909 yılında Hınıs’ın Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenlerine ilişkin girişimleri ortaya çıkardığını hatırlatarak, 1910 tarihli bu yeni belgenin araştırmanın önemini daha da artırdığını ifade etti. Taner Özdemir, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Erzurum’un petrol geçmişi, bugüne kadar yeterince üzerinde durulmayan tarihî konulardan biridir. Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız belgeler, bölgemizde petrolün çok daha eski tarihlerde gündeme geldiğini gösteriyor. 1909 yılında Hınıs’taki petrol ve neft madenleriyle ilgili girişimlerin ardından, 1910 yılında yine Hınıs’ın Tiftik köyünde dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verilmiş olması son derece dikkat çekicidir.