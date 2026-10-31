  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şaşırtan karar çıktı! Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi Bu detayı dikkat çekecek: Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kadro dışı Yüzde 90 engelli ama hedefi büyük: Tek el 3 parmakla Hollywood’a yolculuk Sonra “Vay ben duymamıştım” demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak Bakan Ersoy müjdeyi verdi: 40'tan fazla etkinliğin açılışını yaptı Bu adam gündeme oturdu artık: Osimhen asistleriyle değil karakteriyle 2 gol attırdı!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Sonra "Vay ben duymamıştım" demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sonra “Vay ben duymamıştım” demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Maratonu 1 Kasım'da düzenlenecek. Koşu sebebiyle yarın (pazar) İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar... Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda koşucular iki ayrı kategoride yarışacak. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'nda bulunan metrobüs durağından başlayacak. Koşu, köprü geçişinin ardından Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nı takip ederek Dolmabahçe Caddesi üzerinde devam edecek. Yarışa katılanlar, Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne ulaşacak.

#1
Foto - Sonra "Vay ben duymamıştım" demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Galata Köprüsü geçildikten sonra Sirkeci yönüne dönülecek, ardından Kennedy Caddesi üzerinden Sahil Yolu'na çıkılacak. Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçen koşucular Hava Harp Okulu'nden dönüş yapıp aynı yolu izleyerek Sirkeci'den Gülhane Parkı'na giriş yapacak. Maraton, tramvay yolunu takip edip Sultanahmet'teki Dikilitaş'ta son bulacak. Maraton nedeniyle yarın İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan karar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve buna bağlantı sağlayan bazı yollar saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

#2
Foto - Sonra "Vay ben duymamıştım" demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durdurulacak. Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü'nün üzerinde D-100 kuzey yönüne katılımlar, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ile Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı da trafiğe kapatılacak.

#3
Foto - Sonra "Vay ben duymamıştım" demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Bu bölgelerde alternatif güzergahlar, D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendi. Saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ile Hasfırın sokakları trafiğe kapalı olacak.

#4
Foto - Sonra "Vay ben duymamıştım" demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Ayrıca, Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi, Mebusan yokuşu Sokağı başı, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Refik Saydam Caddesi'nden ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane'deki meydandan Bankalar Caddesi'ne girişi, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokağı'nın girişi trafiğe kapatılacak yollar arasında yer alacak. Çırağan, Tersana, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane Caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız ışıklar arası, Ortaköy Meydanı Beşiktaş istikameti, Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydanı istikameti araç trafiğine kapatılacak.

#5
Foto - Sonra "Vay ben duymamıştım" demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Trafiğe kapatılan noktalara gelen sürücüler, bulundukları güzergaha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı içerisine, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme'ye yönlendirilecek. Anadolu Yakası'nda, saat 06.00'dan itibaren Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolu güney yönüne katılım ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney bağlantısı trafiğe kapatılacak. Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren aynı yolda araç geçişine izin verilmeyecek.

#6
Foto - Sonra "Vay ben duymamıştım" demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne trafik akışı durdurulacak. Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ile Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler de kapatılacak. Sürücüler, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler!
Dünya

Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Sol Parti’yi birinci yapan ve hemen ardından İsrail soykırımını eleştirdiği için ‘Yahudi düşmanı’ olarak hakk..
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor
Gündem

Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor

Yunan Pentapostagma sitesi, Türkiye’nin Doğu Libya’da Halife Hafter güçleriyle Mısır sınırına sadece 23 kilometre mesafede dev askeri hava ü..
EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var
Dünya

EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var

Bosna Hersek'te Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait helikopter düştü. Kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!
Gündem

ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği..
Osmanlı padişahlarına "Harem’den çıkmıyorlardı" iması! Videolu cevap gündem oldu
Gündem

Osmanlı padişahlarına “Harem’den çıkmıyorlardı” iması! Videolu cevap gündem oldu

Çiğdem Bayraktar Ör’ün Türk hava yolu şirketlerindeki Arapça anonsları eleştirirken Osmanlı padişahlarını da hedef alan paylaşımı sosyal med..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23