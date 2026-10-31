Sonra “Vay ben duymamıştım” demeyin! İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Maratonu 1 Kasım'da düzenlenecek. Koşu sebebiyle yarın (pazar) İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar... Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda koşucular iki ayrı kategoride yarışacak. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'nda bulunan metrobüs durağından başlayacak. Koşu, köprü geçişinin ardından Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nı takip ederek Dolmabahçe Caddesi üzerinde devam edecek. Yarışa katılanlar, Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne ulaşacak.