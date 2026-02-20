  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Osimhen için flaş iddia: Galatasaray'dan sonra o takıma gider iddiası! Ve Konya'da da yok üstelik...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Osimhen için flaş iddia: Galatasaray'dan sonra o takıma gider iddiası! Ve Konya'da da yok üstelik...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Konya deplasmanında sahada olmayacağı açıklanırken bir de transfer dedikodusu ortaya çıktı.

#1
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceğine yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Nijeryalı futbolcu Ighalo, Osimhen'in sarı-kırmızılılardan sonra tercih edeceğini düşündüğü takımı açıkladı.

#2
Osimhen’in peşinde geçen yaz birçok üst düzey kulüp bulunurken, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in Napoli’ye Nijeryalı golcü için 70 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürülmüştü. Ancak 27 yaşındaki forvet tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalamıştı.

#3
Bir dönem Al-Hilal forması da giyen Odion Ighalo, vatandaşı Osimhen’in geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#4
Odion Ighalo, yıldız golcünün ilerleyen dönemde Suudi Arabistan ekibine transfer olabileceğini söyledi.

#5
Ighalo, "Al Hilal’e gitmesini isterdim ama Galatasaray büyük bir kulüp, Türkiye’nin en büyüğü ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alıp iyi performans gösteriyorlar. Osimhen de Galatasaray’da iyi performans gösteriyor. Belki şu an değil ama Galatasaray’daki deneyimi sona erdikten sonra ilerleyen zamanlarda Al-Hilal’e geçebilir" ifadelerini kullandı.

