Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Bihter' isimli kedilerini bulana çeyrek altın verecekler! Camdan atlayarak kayıplara karıştı

Adıyaman’da pencereden atlayarak gözden kaybolan 7 yaşındaki 'Bihter' isimli kedi için ailesi ödül vaat etti. Kedisini bulana çeyrek altın vereceğini duyuran Ercan ailesi, sokak sokak ilan asarak "ailemizin bir parçası" dedikleri dostlarını arıyor.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde yaşayan Ercan ailesinin, 7 yıldır gözü gibi baktığı Smokin cinsi kedileri 'Bihter', gece saatlerinde camdan atlayarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da evden kaçarak kaybolan 7 yaşındaki kediyi bulanlara altın ödülü verilecek.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde ikamet eden Ercan ailesinin 7 yaşındaki ‘Bihter' isimli Smokin cinsi kedisi, gece saatlerinde evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre park halindeki bir aracın altına giren kedi, daha sonra bir daha görülmedi. Sahipleri tarafından her yerde aranan kedinin bulunması için çeyrek altın ödülü konuldu. Cadde ve sokaklarda kedilerini arayan Ercan ailesi, çok üzgün olduklarını ve kedilerine bir an önce ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Bihter'in ailenin bir üyesi olduğunu, ondan dolayı veterinerlik bölümü okuduğunu dile getiren Sıla Ercan, "Akşam saat 22.00 civarında kedimiz camdan aşağı düştü. Ondan sonra kamera kayıtlarını izledik ve kedinin bir arabanın altına girdiğini gördük. Ondan sonra o arabayla büyük ihtimalle buradan merkez otoparkına gitti. Ve oradaki kamera kayıtlarını da göremedik. O bizim ailemizin bir parçası. Umarım bulunur. Çok umutluyuz. Bulana altın ödülümüz var. Biz inanıyoruz tekrardan bize geleceğine. Geziyoruz, herkese soruyoruz. Her tarafa ilan astık, afiş astık, umutluyuz. Herkesin şu an haberi var, herkese yaydık. Kedimizi çok seviyoruz. Ben veterinerlik okuyorum ve kedim sayesinde bu bölümü seçtim. 7 yıldır bizimle, bizim gibi ailemizin parçası. Onu çok seviyoruz. Umarım sağ salim bulunur" diye konuştu.

18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı
Gündem

18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı

Bir yandan İBB’deki asrın yolsuzluğu davası, diğer yandan mutlak butlan tartışmalarının içinde boğulan CHP'de iç kriz bitmiyor. Silivri'deki..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı
Dünya

İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin, ABD ve İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiği resmen doğrula..
İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı
Dünya

İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, gemide çıkan yangının ardından bakım ve onarım için Kızıldeniz’den ay..
Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu
Dünya

Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu

Açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyona katılmayacağını söyledi. ..
İsrail'in kalleşliği ifşa oldu
Dünya

İsrail'in kalleşliği ifşa oldu

Filistin, Siyonist teröristlerin kalleşliğini "İsrail, bölgesel krizlerden faydalanarak Batı Şeria'daki yerleşim politikasını yoğunlaştırıyo..
+90 (553) 313 94 23