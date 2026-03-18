Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülkeden “petrol” sözü: Sıranın en başındasınız, sizden önce kimse almayacak

Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar enerji piyasalarını ateşe atarken, Güney Kore enerji güvenliğini garanti altına alacak "dokunulmazlık" anlaşmasını kopardı. Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 24 milyon varil ham petrol tedariki için Seul yönetimine açık çek vererek, dünyadaki hiçbir ülkenin Güney Kore’den önce petrol alamayacağını resmen taahhüt etti. Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilisi Kang Hoon-sik tarafından duyurulan bu öncelik sözü, küresel enerji rekabetinde dengeleri tamamen değiştirecek bir hamle olarak nitelendiriliyor.