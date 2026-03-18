Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülkeden "petrol" sözü: Sıranın en başındasınız, sizden önce kimse almayacak
Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülkeden "petrol" sözü: Sıranın en başındasınız, sizden önce kimse almayacak

Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar enerji piyasalarını ateşe atarken, Güney Kore enerji güvenliğini garanti altına alacak "dokunulmazlık" anlaşmasını kopardı. Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 24 milyon varil ham petrol tedariki için Seul yönetimine açık çek vererek, dünyadaki hiçbir ülkenin Güney Kore’den önce petrol alamayacağını resmen taahhüt etti. Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilisi Kang Hoon-sik tarafından duyurulan bu öncelik sözü, küresel enerji rekabetinde dengeleri tamamen değiştirecek bir hamle olarak nitelendiriliyor.

Ortadoğu'daki askeri gerilim küresel enerji piyasalarını derinden sarsarken, Güney Kore kritik bir hamle yaptı. Seul yönetimi, enerji arz güvenliğini garanti altına almak için BAE ile kapsamlı bir petrol tedarik anlaşması sağladı. Anlaşma, bölgedeki çatışma ortamında Güney Kore'nin enerji stratejisini yeniden şekillendirdi.

Güney Kore'nin, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, BAE ziyareti sonrası konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kang, iki ülke arasındaki ham petrol tedarikine ilişkin, "BAE bize açıkça söz verdi. Hiçbir ülke Güney Kore'den önce ham petrol almayacak." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin BAE'den toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağını belirten Kang, BAE'de kısa süreliğine kalan 3 bin 500 Güney Koreli'den yaklaşık 3 bininin de ülkesine geri döndüğünü aktardı.

Şeyh Şamil

Bize kanlı hıçaklı düşman ingiliz siyonist uşağı bir kaç ülkecik yol edilmeli. Bae suud kuveyt ıraq
