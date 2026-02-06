Ortalık fena karışmışken komşudan tarihi çağrı geldi: “Türkiye ile bunu yapacak güce sahibiz”
SETA tarafından düzenlenen "Türkiye-Irak İlişkilerinin Geleceği" panelinde, Bağdat ve Ankara arasında kurulacak yeni bir bölgesel ittifakın Orta Doğu’da tıpkı Avrupa Birliği gibi bir barış ve güç merkezi oluşturabileceği vurgulandı. Kalkınma Yolu Projesi’nin sadece bir ticaret rotası değil, bir entegrasyon aracı olduğunu belirten uzmanlar, iki ülkenin terörle mücadele ve enerji güvenliği konusunda ortak hareket etmesinin hayati önemine dikkat çekti. Türkiye’nin Irak politikasındaki proaktif duruşu, Iraklı akademisyenler tarafından "bölgenin en güvenilir denge unsuru" olarak nitelendirildi. SETA tarafından Ankara'da düzenlenen panele, Anadolu Ajansı (AA) Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman, AA Dış Haberler Başmuhabiri Mehmet Alaca, Bağdat Üniversitesi Öğretim Üyesi Adel Badavi ve Hivar el-Fikr Araştırma Merkezinden Salam Jabbar katıldı. "Yeni Bölgesel Dinamikler ve Türkiye-Irak İlişkilerinin Geleceği" panelinin moderatörlüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan yaptı.