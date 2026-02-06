Ortalık fena karışmışken komşudan tarihi çağrı geldi: “Türkiye ile bunu yapacak güce sahibiz”

Bilgay Duman, buradaki konuşmasında, coğrafi, siyasi, sosyal, ekonomik ve güvenlik konuları göz önünde bulundurulduğunda Irak'ın merkez ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, ülkedeki her gelişmenin doğrudan veya dolaylı şekilde Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu etkilediğini söyledi. Türkiye ile Irak arasındaki etkileşimin bölgedeki diğer ülkelere göre daha geniş ve daha güçlü olduğu değerlendirmesinde bulunan Duman, iki ülkenin kaderinin birlikte çizildiğini, geleceğinin de beraber ilerleyeceğini belirtti. Duman, Orta Doğu'daki değişimin ve dönüşümün iki ülke ilişkilerini etkilediğine işaret ederek, zaman zaman güçlenen veya zayıflayan dalgalı bir ilişkinin gözlemlendiğini anlattı. Türkiye'nin Irak politikasının temelinde ülkenin siyasal bütünlüğünün sağlanmasının yer aldığına dikkati çeken Duman, Irak'ta 2019'da düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında Türkiye'nin daha kurumsal bir duruş sergileyerek pozisyon almamasının, Iraklıların gözünde Türkiye'yi önemli bir denge ülkesi haline getirdiğini vurguladı.