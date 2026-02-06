Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!
Avusturalya'da 1993 yılında dünyaya gelen Tomm Tennet, çok nadir görülen bir hastalıkla tüm dünyayı hayrete düşürmüştü.
Avusturalya'da 1993 yılında dünyaya gelen Tomm Tennet, çok nadir görülen bir hastalıkla tüm dünyayı hayrete düşürmüştü.
Bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti. Doğuştan yaşlı cildine sahip Tennent'in son hali ise şaşkına uğrattı.
Tomm Tennent, doğuştan yaşlı görünen cildiyle tıp tarihine adını yazdırmıştı.
Dünyaya gelişiyle birlikte doktorları hayrete düşüren Tennent'in vücudu, olağanüstü derecede kırışık bir cilt yapısına sahipti.
Yaşlı bir insanın cildi gibi görünen bu durum daha önce böyle bir vakaya rastlanmadığı için doktorları bilinmeze sokmuştu.
Tennent, normal bir insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla deriyle doğmuştu.
DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ Doğuma kadar her şeyin normal ilerlediği sürecin ardından, doğum sırasında doktorlarla birlikte aile de şaşkına döndü. Araştırmalara başlayan bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti.
VÜCUDUNDA YÜKSEK SEVİYEDE HYALÜRONİK ASİT ÇIKTI Yapılan incelemeler doğrultusunda, insan ve hayvan dokularında bulunan ve derinin elastikiyetini sağlayan önemli bir bileşen olan hyalüronik asidin Tomm'un vücudunda normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.
Bilim adamları, Tomm’un da büyüdükçe cildinin normale döneceğini öngördü.
Öngörüldüğü gibi oldu.
Fiziksel görünümü nedeniyle yaşamı boyunca pek çok zorlukla karşılaşan Tomm, tüm bunlara rağmen hayata tutundu.
Tom'un ilk gençlik yılları.
Ve son hali.../ kaynak: internethaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23