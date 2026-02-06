  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
13
Yeniakit Publisher
Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Avusturalya'da 1993 yılında dünyaya gelen Tomm Tennet, çok nadir görülen bir hastalıkla tüm dünyayı hayrete düşürmüştü.

#1
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti. Doğuştan yaşlı cildine sahip Tennent'in son hali ise şaşkına uğrattı.

#2
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Tomm Tennent, doğuştan yaşlı görünen cildiyle tıp tarihine adını yazdırmıştı.

#3
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Dünyaya gelişiyle birlikte doktorları hayrete düşüren Tennent'in vücudu, olağanüstü derecede kırışık bir cilt yapısına sahipti.

#4
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Yaşlı bir insanın cildi gibi görünen bu durum daha önce böyle bir vakaya rastlanmadığı için doktorları bilinmeze sokmuştu.

#5
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Tennent, normal bir insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla deriyle doğmuştu.

#6
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ Doğuma kadar her şeyin normal ilerlediği sürecin ardından, doğum sırasında doktorlarla birlikte aile de şaşkına döndü. Araştırmalara başlayan bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti.

#7
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

VÜCUDUNDA YÜKSEK SEVİYEDE HYALÜRONİK ASİT ÇIKTI Yapılan incelemeler doğrultusunda, insan ve hayvan dokularında bulunan ve derinin elastikiyetini sağlayan önemli bir bileşen olan hyalüronik asidin Tomm'un vücudunda normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

#8
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Bilim adamları, Tomm’un da büyüdükçe cildinin normale döneceğini öngördü.

#9
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Öngörüldüğü gibi oldu.

#10
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Fiziksel görünümü nedeniyle yaşamı boyunca pek çok zorlukla karşılaşan Tomm, tüm bunlara rağmen hayata tutundu.

#11
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Tom'un ilk gençlik yılları.

#12
Foto - Benjamin Button filmi gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali şaşırttı!

Ve son hali.../ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
