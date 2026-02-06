Hillary Clinton'dan 'Epstein' çağrısı geldi... Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!

Bu çıkış, Cumhuriyetçilerin hem Hillary Clinton'ı hem de eski Başkan Bill Clinton'ı, Jeffrey Epstein dosyaları ve geçmiş bağlantılar üzerinden yeniden gündeme taşıdığı bir dönemde geldi. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, Clinton çiftinin Epstein ile ilişkileri konusunda daha önce verdikleri ifadelerin yetersiz olduğunu savunuyor. James Comer başkanlığındaki komite, Clinton'ların kapalı oturumda ifade vermesini isterken, Hillary Clinton bu talebi açıkça reddederek sürecin kamuoyuna açık yürütülmesini talep etti.