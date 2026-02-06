Hillary Clinton'dan 'Epstein' çağrısı geldi... Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!
Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin kendilerini hedef alan Kongre soruşturmasına karşı James Comer'a açık çağrı yaparak, kapalı kapılar ardında değil kameralar önünde kamuya açık bir oturumda ifade vermeye hazır olduklarını açıkladı. Clinton "Oyunları bırakalım. Bu kavgayı istiyorsan, gel kamuoyunun önünde yapalım" dedi. Clinton'ın bu hamlesinin Cumhuriyetçileri büyük paniğe soktuğu öğrenilirken, duruşmanın kamuoyuna açıklanmaması için perde arkasında yoğun çalışmalar yapıldığı iddia edildi.