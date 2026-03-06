Ortadoğu’daki Gerilim ve Türkiye Üzerinden Kurulan Algı: “Sıra Türkiye’ye Geliyor” Sözüyle Ne Amaçlanıyor?

Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye artık sadece gelişmeleri izleyen değil, birçok bölgede denklemi kuran ve yöneten aktörlerden biridir. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı korku dili değil, özgüven dilidir. Psikolojik harp çoğu zaman tanklardan, füzelerden daha etkilidir. Eğer bir topluma sürekli “sıra size geliyor” derseniz, o toplum kendini savunma psikolojisine hapseder. Oysa Türkiye bugün savunma refleksiyle değil, stratejik akılla hareket eden bir ülke olmalıdır. Tartışmayı korku üzerinden değil, güç dengeleri ve jeopolitik gerçekler üzerinden yapmak çok daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.