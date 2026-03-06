  • İSTANBUL
Ortadoğu’daki Gerilim ve Türkiye Üzerinden Kurulan Algı: "Sıra Türkiye’ye Geliyor" Sözüyle Ne Amaçlanıyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Ortadoğu’da artan gerilim, kamuoyunda sıkça dile getirilen “Sıra Türkiye’ye geliyor” söylemini yeniden gündeme taşıdı. Davranış bilimci Mehmet Sebah Yiğit’e göre bu söylem basit bir güvenlik değerlendirmesi değil, Türkiye’nin özgüvenini zayıflatmayı hedefleyen bir psikolojik harp unsuru. Yiğit, algı operasyonlarıyla toplumun korku ve tedirginlik psikolojisine sürüklenmek istendiğini belirterek, Türkiye’nin Mavi Vatan’dan Afrika’ya uzanan geniş bir jeopolitik etki alanına sahip olduğunu ve artık bölgesel denklemleri kuran aktörlerden biri haline geldiğini vurguladı. Uzmanlara göre tartışmanın korku dili üzerinden değil, bölgedeki gerçek güç dengeleri ve stratejik gerçeklikler üzerinden yapılması gerekiyor.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail’in İran’a saldırılarının ardından yaşanan krizler ve askeri gerilimler sürerken, son dönemde kamuoyunda sıkça dillendirilen “Sıra Türkiye’ye geliyor” söylemi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu tür söylemler tesadüf değil; aksine bölgesel güç dengelerini etkilemeyi amaçlayan psikolojik harp unsurlarının bir parçası. ABD ve İsrail’in yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle Türkiye’de endişe ve güvensizlik oluşturulmaya çalışıldığı belirtilirken, bu söylemler üzerinden kamuoyunun yönlendirilmek istendiği vurgulanıyor.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan davranış bilimci Mehmet Sebah Yiğit, Bu söylemin sadece bir güvenlik analizi olduğunu düşünmüyorum. Bana göre bu, uzun yıllardır Türkiye’ye karşı yürütülen psikolojik harbin bir parçasıdır. Türkiye yıllarca aşağılık kompleksiyle, öğrenilmiş çaresizlikle ve adeta bir Stockholm sendromu psikolojisiyle kendi içine kapanan, korkan ve sırasını bekleyen bir devlet gibi gösterildi. Bu algı üzerinden Türkiye’nin özgüveni zayıflatılmak istendi. “Sıra Türkiye’ye geliyor” cümlesi de bu psikolojik atmosferin devamıdır.

İnsanların zihinlerine sürekli bir korku ve tedirginlik yerleştirmeyi hedefleyen bir dil kullanılıyor” şeklinde konuştu.

JEOPOLİTİK GÜCÜNÜ GÖRMEZDEN GELMEK Bu tür söylemlerim toplumun stratejik düşünme kapasitesini zayıflattığını aktaran Yiğit, Çünkü algı yönetimi savaşların önemli bir parçasıdır. Bir toplumu önce psikolojik olarak savunmaya çekerseniz, o toplumun stratejik düşünme kapasitesini de zayıflatırsınız.

Oysa bugün Türkiye’ye baktığımızda bambaşka bir tablo görüyoruz. Mavi Vatan’da güçlü bir Türkiye var. Suriye’de sahada oyun kuran bir Türkiye var. Libya’da dengeyi değiştiren bir Türkiye var. Afrika’da diplomatik ve ekonomik etkisini artıran bir Türkiye var.

Bu tabloyu konuşmak yerine sürekli “sıra Türkiye’ye geliyor” demek aslında Türkiye’nin yükselen jeopolitik gücünü görmezden gelmek anlamına geliyor” dedi.

Asıl sorulması gereken soruların sorulmadığına değinen Yiğit, “Bence asıl sorulması gereken soru şu: “Gerçekten sıra Türkiye’ye mi geliyor, yoksa bölgedeki mevcut dengeler İsrail’i mi daha kırılgan bir noktaya getiriyor?” Bugün Ortadoğu’daki gelişmelere baktığımızda birçok cephede gerilimin merkezinde İsrail’i görüyoruz. Dolayısıyla sürekli “sıra Türkiye’ye geliyor” söylemini tekrar etmek yerine, bölgesel jeopolitiği daha objektif analiz etmek gerekiyor.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye artık sadece gelişmeleri izleyen değil, birçok bölgede denklemi kuran ve yöneten aktörlerden biridir. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı korku dili değil, özgüven dilidir. Psikolojik harp çoğu zaman tanklardan, füzelerden daha etkilidir. Eğer bir topluma sürekli “sıra size geliyor” derseniz, o toplum kendini savunma psikolojisine hapseder. Oysa Türkiye bugün savunma refleksiyle değil, stratejik akılla hareket eden bir ülke olmalıdır. Tartışmayı korku üzerinden değil, güç dengeleri ve jeopolitik gerçekler üzerinden yapmak çok daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

