Ortadoğu’daki Gerilim ve Türkiye Üzerinden Kurulan Algı: “Sıra Türkiye’ye Geliyor” Sözüyle Ne Amaçlanıyor?
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Ortadoğu’da artan gerilim, kamuoyunda sıkça dile getirilen “Sıra Türkiye’ye geliyor” söylemini yeniden gündeme taşıdı. Davranış bilimci Mehmet Sebah Yiğit’e göre bu söylem basit bir güvenlik değerlendirmesi değil, Türkiye’nin özgüvenini zayıflatmayı hedefleyen bir psikolojik harp unsuru. Yiğit, algı operasyonlarıyla toplumun korku ve tedirginlik psikolojisine sürüklenmek istendiğini belirterek, Türkiye’nin Mavi Vatan’dan Afrika’ya uzanan geniş bir jeopolitik etki alanına sahip olduğunu ve artık bölgesel denklemleri kuran aktörlerden biri haline geldiğini vurguladı. Uzmanlara göre tartışmanın korku dili üzerinden değil, bölgedeki gerçek güç dengeleri ve stratejik gerçeklikler üzerinden yapılması gerekiyor.