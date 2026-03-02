  • İSTANBUL
İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu
İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu

Katar’ın sahip olduğu en büyük petrol şirketlerinden biri olan ve yıllık kârı 40 milyar doları aşan QatarEnergy, iki tesisine yönelik saldırılar sonrası flaş kararı aldı.

1
#1
Foto - İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, iki tesisine yönelik askeri saldırılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin durdurduğunu açıkladı.

#2
Foto - İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu

Açıklamada, QatarEnergy'nin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiği ve mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.

#3
Foto - İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu

Açıklamada, QatarEnergy'nin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiği ve mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.

#4
Foto - İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu

Öte yandan, Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtilmişti.

