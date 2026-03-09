  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda "hava koridoru" kurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda “hava koridoru” kurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da yaşanan hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesinin Umman üzerinden yapıldığını bildirerek, 'Yaşanan yoğunluğa rağmen Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamud el-Maveli ile yaptığımız görüşmede, Umman ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık.' ifadesini kullandı.

Foto - Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda "hava koridoru" kurdu

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrasında bölgede bulunan yolcuların tahliyesine ilişkin bilgi verdi.

Foto - Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda "hava koridoru" kurdu

Orta Doğu'da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesinin Umman üzerinden gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, Türk hava yolu taşıyıcılarının da özellikle Maskat Havalimanı üzerinden düzenledikleri ilave seferlerle yolcu hareketliliğinin sürdürülmesine katkı sağladığına işaret etti.

Foto - Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda "hava koridoru" kurdu

Uraloğlu, Türk Hava Yollarının, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Maskat'a ilave seferler planlayarak bölgede bulunan vatandaşların ve diğer yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

Foto - Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda "hava koridoru" kurdu

"Yaşanan yoğunluğa rağmen Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamud el-Maveli ile yaptığımız görüşmede, Umman ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık.

Foto - Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda "hava koridoru" kurdu

Yolcu hareketliliğinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için iki ülke arasında yakın koordinasyon içinde hareket edeceğiz. Coğrafyamızda yaşanan olağanüstü koşullar karşısında vatandaşlarımızın ve bölgede bulunan tüm yolcuların ülkelerine güvenli şekilde dönebilmeleri için gerekli tüm adımları atıyor, süreci ilgili ülkeler ve kurumlarımızla koordinasyon içinde sürdürüyoruz."

