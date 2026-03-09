Orta Doğu’daki kaostan kurtuluş reçetesi Türkiye oldu! Türk devleri Umman üzerinden bir çırpıda “hava koridoru” kurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da yaşanan hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesinin Umman üzerinden yapıldığını bildirerek, 'Yaşanan yoğunluğa rağmen Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamud el-Maveli ile yaptığımız görüşmede, Umman ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık.' ifadesini kullandı.