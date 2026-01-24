Orta Doğu’da dengeler alt üst: Türkiye kazandı, İsrail panik butonuna bastı

ABD merkezli Al Monitor'un aktardığına göre İsrail, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında sağlanan mutabakatın Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmasından kaygı duyuyor. Haberde, söz konusu ateşkesin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın otoritesini güçlendirebileceği ve bunun da İsrail ile yürütülen güvenlik görüşmelerinde Şam'ın daha katı bir pozisyon almasına yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi. İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin bölgesel etkisini gözle görülür biçimde artırdığı vurgulandı. Haberlere göre, ateşkes anlaşması ile ABD'nin YPG/SDG'ye yönelik uyarıları, Ankara'nın Suriye'deki milli güvenlik hedeflerini güçlendirmesine zemin hazırlarken, bu sürecin İsrail'in bölgedeki etkisini ise gerilettiği ifade edildi.