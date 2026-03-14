SON DAKİKA
Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı

Küresel petrol piyasalarının Orta Doğu'daki savaş nedeniyle sarsıldığı bir dönemde Türkiye, Diyarbakır’da yürüttüğü arama faaliyetlerini stratejik bir kararla genişletme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TPAO'nun mevcut ruhsat sahasına 44 bin hektarı aşkın yeni alan ilave edilerek operasyonel kapasite yaklaşık 5 katına çıkarıldı. Bölgedeki enerji potansiyelini sonuna kadar kullanmayı hedefleyen bu hamle, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en somut adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

1
#1
Foto - Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu 10 bin 243 hektarlık AR/TPO/K/L46-d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına 44 bin 851 hektarlık L46-d1, d2 ve d3 paftaları ilave edildi.

#2
Foto - Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı

Ayrıca TPAO, sahip olduğu bazı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin uzatılması için de başvuruda bulundu.

#3
Foto - Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı

Buna göre, AR/TPO/K/F18-d3 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren, AR/TPO/K/F17-a pafta no'lu ruhsatın 21 Mayıs 2026'dan itibaren ve AR/TPO/K/F19-b1, b4 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 24 Kasım 2026'dan itibaren ikişer yıl uzatılması için başvuru yapıldı.

#4
Foto - Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı

TPAO, ayrıca Adıyaman'da yer alan AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Boyalı-3 kuyusunun lokasyon yolu için gerekli olan bazı taşınmazların kamulaştırılması amacıyla 4 Şubat 2026 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.

