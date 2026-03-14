Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı

Küresel petrol piyasalarının Orta Doğu'daki savaş nedeniyle sarsıldığı bir dönemde Türkiye, Diyarbakır’da yürüttüğü arama faaliyetlerini stratejik bir kararla genişletme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TPAO'nun mevcut ruhsat sahasına 44 bin hektarı aşkın yeni alan ilave edilerek operasyonel kapasite yaklaşık 5 katına çıkarıldı. Bölgedeki enerji potansiyelini sonuna kadar kullanmayı hedefleyen bu hamle, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en somut adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.