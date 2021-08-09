Örnek olmalı... Erzincan'a kurulan Türkiye'nin ilk ekolojik üst geçidi

Horuz, kara yollarında uygulanan "kaza kara noktaları" kapsamında üst geçidin inşa edildiğini kaydetti. Devlet eliyle yapılan geçidi kullananların sayısının da yüksek olduğunu ifade eden Horuz, şöyle konuştu: "Türkiye'de ilk kez çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilmiş geçit özelliğini taşıyor. Bölge çiftçimizin son derece duyarlı olması ve geçitten sonuna kadar yararlanmasından ötürü sevinçliyiz. Bir iki sefer hayvanlar burayı kullandıktan sonra artık kendiliğinden geçecekler. Dolayısıyla burada yetişen hayvanlar geçitten karşıya geçirilerek, kolaylıkla meraya ulaşımı sağlanacak. Yapılan köprüyle daha önce hayvanların geçişi sırasında yaşanan kazalar ortadan kalkmış, kara yolundaki can ve mal güvenliği sağlanmıştır."