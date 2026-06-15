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Foto - Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti

Dün, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak ile din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak arasında kahvaltı sırasında kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

#2
Foto - Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti

Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü, ardından da balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

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Foto - Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti

Eşi ve kayınpederi pompalı tüfekle vurdu Daireden gelen silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk’ü salonda ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ı ise balkonda hareketsiz şekilde buldu.

#4
Foto - Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti

Tayin tartışması cinayetle sona erdi Antalya Emniyet Müdürülğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Orhan Bulak, ifade işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Foto - Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti

Bulak’ın emniyetteki ifadesinde eşi ile mayıs ayında aralarında çıkan tartışma sonrası Bursa’ya babasının evine gittiğini, peşinden giderek kayınpederi ile birlikte Antalya’ya geri dönmeye ikna ettiği ve olay günü ise eşi Aslıhan Öztürk Bulak'ın isteği ile Bursa'ya tayininin çıktığını öğrendiği, bu nedenle çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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