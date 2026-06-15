Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi yönünde kararlı politika izlediğine dikkati çeken Aliyev, geçen yıl Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın şahitliğinde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında ortak bildirinin imzalanması ve barış anlaşmasının paraflanmasının Güney Kafkasya'daki durumu tamamen değiştirdiğini kaydetti. Aliyev, "Bu kapsamda hayata geçirilmekte olan Zengezur Koridoru hem Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak hem de Orta Koridor'un temel unsurlarından biri haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.