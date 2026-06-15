  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü otomobil devi Çinli markalardan temkinli olmalarını istedi... Çarpıcı uyarı: Uzak durun! Çok çabaladılar ama süreci atlatamadılar: 120 yıllık otomobil devi iflas bayrağını çekti Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı 16 milyona dayandı Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi Şehirlerarası 100 numara krizi! 25 yeni il geliyor! Petlas’tan kurnazca taktik: Fiyat tekeli için ek vergi ısrarı
#1
Foto - Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 5. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderdi. Mesajında ülkesinin bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra işgal, uluslararası tehditler ve adaletsizliklerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman toprak bütünlüğünün sağlanması ve vatandaşlarının güvenlik içinde yaşaması için mücadele ettiğini belirtti.

#2
Foto - Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi

Azerbaycan'ın aynı zamanda ülkeler arasında işbirliği ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya çalıştığını ifade eden Aliyev, 2020'deki 2. Karabağ Savaşı ve 2023'te gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonucunda ülkesinin topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarıldığını, egemenlik ve toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesis edildiğini vurguladı. Aliyev, böylece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yaklaşık 30 yıl boyunca uygulanmayan kararlarının Azerbaycan tarafından hayata geçirildiğinin altını çizdi.

#3
Foto - Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi

Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi yönünde kararlı politika izlediğine dikkati çeken Aliyev, geçen yıl Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın şahitliğinde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında ortak bildirinin imzalanması ve barış anlaşmasının paraflanmasının Güney Kafkasya'daki durumu tamamen değiştirdiğini kaydetti. Aliyev, "Bu kapsamda hayata geçirilmekte olan Zengezur Koridoru hem Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak hem de Orta Koridor'un temel unsurlarından biri haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi

Ülkesinin adil dünya düzeni ve insanlık için güvenli yaşam koşullarının oluşturulmasını desteklediğine işaret eden Aliyev, Azerbaycan'ın yalnızca bölgenin değil, tüm Avrasya'nın güvenilir işbirliği alanına dönüşmesi için çalıştığını belirtti. Aliyev, Türk dünyasıyla dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinin uluslararası işbirliği açısından özel önem taşıdığını vurgulayarak, "Ailemiz olan Türk dünyası 21. yüzyılın nüfuzlu jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşüyor." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen "Küresel Güvenliğe Bölgesel Katkı: Güney Kafkasya'da Barış İnşası" konferansına ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Laos, Moldova, Kamboçya, Pakistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Sırbistan'dan yetkililer ile uzmanlar katılıyor. Etkinlikte, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz da yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil

Ah gardaşım Aliyev bor de imam olsa. Türk dünyası imanın cohadın merkeziydi. Önce iman gerisi yalan dolan talan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor
Yerel

14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor

Antalya Serik'te ailesinden habersiz gece saatlerinde evden ayrılan 14 yaşındaki Şerife Sude Yılmaz için arama çalışması başlatıldı...
Kişisel Verileri Paylaşıldı, Dava Açtı: Bu Kez 30 Bin Lira Vekâlet Ücretiyle Karşılaştı
Gündem

Kişisel Verileri Paylaşıldı, Dava Açtı: Bu Kez 30 Bin Lira Vekâlet Ücretiyle Karşılaştı

Bolu’da yerel hayvan koruma görevlisi Elif Sarıhan, kişisel bilgilerinin resmi bir yazının dağıtım listesinde açık şekilde paylaşıldığını be..
500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar
Gündem

500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Kocaeli'de 500 yıllık tarihi camiya sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kameral..
Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!
Dünya

Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!

Kırgızistan'da bir dönem Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Ulugbek Kochkorov, yıllar sonra ABD'de kurye olarak çalışırke..
Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı
Dünya

Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Sevda Türküsev, gassalların isyanını anlattı: Meftaya gusül aldıramıyorlar! Yapmayın hanımlar!
Gündem

Sevda Türküsev, gassalların isyanını anlattı: Meftaya gusül aldıramıyorlar! Yapmayın hanımlar!

Araştırmacı ve cesur yazar Sevda Türküsev, son programında gassalların takma tırmak ve takılıcı oje isyanını dile getirdi. Gassalların son 5..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23