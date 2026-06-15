Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen "Küresel Güvenliğe Bölgesel Katkı: Güney Kafkasya'da Barış İnşası" konferansına ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Laos, Moldova, Kamboçya, Pakistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Sırbistan'dan yetkililer ile uzmanlar katılıyor. Etkinlikte, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz da yer alıyor.