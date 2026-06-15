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#1
Foto - Petlas’tan kurnazca taktik: Fiyat tekeli için ek vergi ısrarı

Firmanın Genel Müdürü Hakan Yalnız, sürücülerin ekonomik ve kaliteli ürünlere erişmelerini önlemek için lastiklere ek ithalat vergisi getirilmesi ısrarında bulunmaya başladı.

#2
Foto - Petlas’tan kurnazca taktik: Fiyat tekeli için ek vergi ısrarı

Fiyatları şişirmek, alternatifleri ortadan kaldırmak için kapı kapı dolaşarak ek vergi baskısı yapan Yalnız’a tepki yağdı.

#3
Foto - Petlas’tan kurnazca taktik: Fiyat tekeli için ek vergi ısrarı

Rekabeti baltalamak için her yolu deneyen Petlas’ın ithalatı kısma, ek vergiyle diğer firmaları baskı altına alma gayreti sürücüleri çok kızdırdı. Yerli ve milli üretimi umursamayan markayla ilgili yakınmalar arttı. Yakınmalar kulak ardı ediledursun Petlas’ı bünyesinde barındıran AKO Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan’ın skandal beyanları ve tavırları yeniden hatırlara geldi.

#4
Foto - Petlas’tan kurnazca taktik: Fiyat tekeli için ek vergi ısrarı

Özcan, 2024 yılında Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının business bölümünde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkarmıştı. Uçağı birbirine katarken “Milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım” diye bağırıp çağırmıştı. Bağırış çağırışları kamerayla kaydedilen Özcan THY tarafından kara listeye alınmıştı.

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