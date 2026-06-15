  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti Ünlü otomobil devi Çinli markalardan temkinli olmalarını istedi... Çarpıcı uyarı: Uzak durun! Çok çabaladılar ama süreci atlatamadılar: 120 yıllık otomobil devi iflas bayrağını çekti Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı 16 milyona dayandı Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi Şehirlerarası 100 numara krizi! 25 yeni il geliyor!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

CHP’li Silivri Belediyesi’ndeki imar, rüşvet ve taşınmaz satışı süreçlerinde 21 milyon liralık kamu zararı tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

#1
Foto - Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli dev bir yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan CHP’li Silivri Belediyesi’nde sıcak saatler yaşanıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ‘rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmasında gözaltı süreci tamamlandı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’un da bulunduğu, örgütlü yapı içinde kamuyu zarara uğratmakla suçlanan 18 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

#2
Foto - Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

#3
Foto - Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler Silivri Adliyesine sevk edildi.

#4
Foto - Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

OPERASYON Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti.

#5
Foto - Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı.

#6
Foto - Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

Tespitler doğrultusunda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, isnat edilen eylemlerin örgütlü bir yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ile yöneticisi olduğu değerlendirilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla hareket eden diğer şüphelilerin, belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

#7
Foto - Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, eski CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Demirayak, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın şoförü Serdar Tuna, Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde inşaat işçisi Yalçın Tuna, Erstream Yayıncılık AŞ'de satış personeli/emekli Pınar Kalaba, Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ'den Adem Kalaba, Spot Denizcilik AŞ'de sekreter/emekli Ayla Can, Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Dirik, Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı Nihat Nahit Sarayönü, Kale Şömine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi şömine ustası Murat Tuna, Şah Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi şirket ortağı Gökhan Tuna, AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı Naci Aydın, Adem Tuna ve Gökhan Bıçak yakalanmıştı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor
Yerel

14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor

Antalya Serik'te ailesinden habersiz gece saatlerinde evden ayrılan 14 yaşındaki Şerife Sude Yılmaz için arama çalışması başlatıldı...
Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı
Dünya

Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Gündem

‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’

“Şule Aydın ile Tatava Yok” programının konuğu olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Kılıçdaroğlu’nun “görevli” olduğuna yöneli..
A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine o..
PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü
Gündem

PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü

İran, terör örgütü PKK’nın Urmiye’nin Çaldıran ilçesi sınırında sınır muhafızların ateş açtığını ve 1 askerin öldüğünü duyurdu. Açıklamada 2..
Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı
Aktüel

Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada, "sınırlı bir siber saldırının" İran Ulusal Bankası, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran ve Bank Tosee S..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23