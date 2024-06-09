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Aktüel
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Ormanlık alandaki yazlık ev alev alev yandı

2024-06-09 06:58:18
Ormanlık alandaki yazlık ev alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 katlı yazlık evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

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Foto - Ormanlık alandaki yazlık ev alev alev yandı

Ekiplerce söndürülen yangında ev küle döndü. Yangın, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 2 katlı evde meydana geldi.

#2
Foto - Ormanlık alandaki yazlık ev alev alev yandı

Güneş panellerinde meydana gelen bir arızadan dolayı çıkan çıkan kısa sürede yazlık evi sardı. Çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, İznik İtfaiye Amirliğini arayarak ihbarda bulunmasının ardından, ekipler tarafından kısa sürede olay yerine müdahale edildi.

#3
Foto - Ormanlık alandaki yazlık ev alev alev yandı

Kullanılmaz hale gelen evde yaşayan olmaması nedeniyle yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

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