Ormanlarımız alevler içinde kaldı

Bakan Yerlikaya, "Şükürler olsun ki şu an itibariyle can kaybımız ve bir yaralımız yok. Bu bizim tesellimiz. Belen'le ilgili 13.50'de yangın ihbarı geldiğinden beri Tarım ve Orman Bakanımız bizzat yerinden takip etti, biz de İçişleri olarak jandarmamız, polisimiz, itfaiyemiz olarak burada müdahale ettik. Söylemek istediğim şu; bir orman yangınında tabi ciğerimiz yanıyor ama burada bir seferlikle mücadele ediliyor. İnşallah burada enerjisi sönen yangının bir önce sona ermesini umuyoruz. Yanan 7 evimiz var, 4 tane de hasarlı aracımız var. Yangının sebebiyetinin nereden kaynaklandığıan dair jandarmamız titizlikle çalıştı. Bir evde iki kişi bahçedeki sazlık alanın temizlenmesi amacıyla bir ateş yakıyorlar, maalesef kontrol edemiyor ve ciğerlerimiz yanıyor. Bir arama çalışması başlatıldı ve bu kişiler yakalandı. Mersin'de 25 konut tahliye edildi. Maalesef 5 ev yandı. Orada da burada olduğu gibi tüm kurum ve kuruluşlar seferber olmuş durumda. Meteoroloji hep uyarıyor arkadaşlar, sıcaklar artık eskisi gibi değil, yağışlar da artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla meteorolojiyi çok dikkate almak lazım, en ufak bir kıvılcımın ne denli bir olaya sebebiyet vereceğini bilemiyoruz. Çanakkale, Gülnar'da da jandarmamız titizlikle devam ediyor. Orada da yangının çıkış sebebinin en yakın zamanda öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.