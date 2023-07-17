2023-07-17 00:10:12 Ormanlarımız alevler içinde kaldı
Sıcak hava beraberinde orman yangını haberlerini de getirdi. Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
Sıcak hava beraberinde orman yangını haberlerini de getirdi. Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
Hatay’ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Belen’de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye gitti. Bakan Yumaklı ve Bakan Yerlikaya yangınlarda son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "450'e yakın Orman Genel Müdürlüğü persoleni mücadele ediyor. Jandarmamızdan da diğer kolluk kuvvetlerimizden de destekler gördük.
Şu an itibariyle çok lokal bölgedelerde devam ettiğini söyleyebiliriz. Etkilenen alanın 230 hektara çıktığını belirtmişti arkadaşlarımız an itibariyle 100 hektara inmiş durumda. Büyük bir risk olmadığını söylemekle beraber arkadaşlarımızın müdahelesi devam etmekte. Çanakkale'de hava ve kara araçlarıyle müdahale edildi. Hali hazırda arkadaşlarımız 2 gece görüşlü hava aracımızla müdahaleye devam ediyor. Mersin'de de 3 gece görüşlü hava aracı ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor." dedi.
Bakan Yerlikaya, "Şükürler olsun ki şu an itibariyle can kaybımız ve bir yaralımız yok. Bu bizim tesellimiz. Belen'le ilgili 13.50'de yangın ihbarı geldiğinden beri Tarım ve Orman Bakanımız bizzat yerinden takip etti, biz de İçişleri olarak jandarmamız, polisimiz, itfaiyemiz olarak burada müdahale ettik. Söylemek istediğim şu; bir orman yangınında tabi ciğerimiz yanıyor ama burada bir seferlikle mücadele ediliyor. İnşallah burada enerjisi sönen yangının bir önce sona ermesini umuyoruz. Yanan 7 evimiz var, 4 tane de hasarlı aracımız var. Yangının sebebiyetinin nereden kaynaklandığıan dair jandarmamız titizlikle çalıştı. Bir evde iki kişi bahçedeki sazlık alanın temizlenmesi amacıyla bir ateş yakıyorlar, maalesef kontrol edemiyor ve ciğerlerimiz yanıyor. Bir arama çalışması başlatıldı ve bu kişiler yakalandı. Mersin'de 25 konut tahliye edildi. Maalesef 5 ev yandı. Orada da burada olduğu gibi tüm kurum ve kuruluşlar seferber olmuş durumda. Meteoroloji hep uyarıyor arkadaşlar, sıcaklar artık eskisi gibi değil, yağışlar da artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla meteorolojiyi çok dikkate almak lazım, en ufak bir kıvılcımın ne denli bir olaya sebebiyet vereceğini bilemiyoruz. Çanakkale, Gülnar'da da jandarmamız titizlikle devam ediyor. Orada da yangının çıkış sebebinin en yakın zamanda öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde etkili olan orman yangını sırasında, alevlerden kaçan komşularına yardım etmeye çalışan Yiğit Dingil (24) ayağını kırdı. Otomobille hastaneye ulaşan Dingil, ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu oldu. Bir yakınının evine giden Yiğit Dingil, "Gece geç uyumuştum. Annem öğle saatlerinde 'Yangın var' diye seslenerek uyandırdı. Dışarı çıktığımda ilk başta çok küçük bir yangın vardı ama anlık olarak büyüdü. Komşularımızın hepsi yaşlı veya hasta. Kimse kaçamıyordu. Elime ağaç kesme motoru aldım, evlere yakın yerlerdeki ağaçları kesmeye başladım. Daha sonra komşularıma koşup, otomobile bindirmeye çalıştım. O sıra ayağım kırıldı. Mecburen kendimi arabaya zor attım. Zorlu bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştım. Şu an mahallemizdeki evler alevler altında. Perişan durumdayız" dedi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. İlçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Gülnar ilçesinde Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararması nedeniyle karadan devam ediyor. Bölgedeki rüzgarlı havanın etkisi ve sarp arazi nedeniyle hızla büyüyen yangına emniyet güçlerine bağlı TOMA'lar da müdahale ediyor. Öte yandan bölge halkı da ekiplere destek veriyor. Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı. Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılkeçili köyü mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlandı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangınla ilgili ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.
Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını Kemel köyüne sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri destek veriyor. Ayrıca Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 211 nüfuslu Kemel köyünde yaşayan vatandaşlar ise tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir” ifadelerine yer verildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turistik Cennet Tepesi'nin alt kısmındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yerleşim bölgesinin yakınlarında çıkan geceyi aydınlatan yangın, kısa sürede müdahale eden orman ve itfaiye ekipleri yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın, saat 22.30 sıralarında Ayvalık ilçesinde seyir terası olarak turistik Cennet Tepesi'nin altında bulunan çamlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yerleşim bölgesinin yakınlarında çıkan yangında geceyi aydınlatan alevler, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 21 arazöz ile müdahale edilen yangında söndürme çalışmalarına bölgede oturan tatilciler de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 23.27'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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