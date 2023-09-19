  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsviçre altın gelişmesini dünyaya duyurdu: Türkiye azalttı

Emekli asker ABD'nin Türkiye'ye yapacağı F-35 teklifini açıkladı! Bu teklif harbiden ortalığı ayağa kaldırır

Bu adam timsahları evinde besliyor!

Ormanın küçük sakinleri

Diyarbakır'da petrol için kuyu üstüne kuyu açılırken müthiş haber! Çıkan gazla bakın ne yapılacak

UNESCO onaylı miras: Jatiluwih'de pirinç hasadı

Bakın neden hale bu yöntemi kullanıyor! 10 yıldır veresiye defteri biriktiriyor

Ayı saldırısına uğradı, o dehşet anlarını anlattı

İETT'ye ait belediye otobüsleri sürekli kaza yapıyor: İETT otobüsü devrildi, yaralılar var

Canan Karatay ekmeksiz doymayanlara bunu önerdi! Günde sadece 4 adet yemek hem yağları yakıyor hem tok tutuyor! Duyunca, gözleriniz fal taşı gibi açılacak
Yaşam
14
Ormanın küçük sakinleri

2023-09-19 17:02:02
Ormanın küçük sakinleri

İklim değişikliği nedeniyle olağan seyri değişen hava koşulları, yaban hayatını zorlaştırıyor.

#1
Foto - Ormanın küçük sakinleri

Bazı bölgelerde azalan temiz su kaynakları, kuşlar başta olmak üzere tüm canlıların ortak kullanım alanı haline dönüşüyor.

#2
Foto - Ormanın küçük sakinleri

Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Söğütbülbülü de yer alıyor.

#3
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#4
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#5
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#6
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#7
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#8
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#9
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#10
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#11
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#12
Foto - Ormanın küçük sakinleri

#13
Foto - Ormanın küçük sakinleri

Lübnan ordusu Suriye sınırında bir kadını öldürdü, çocuğunu yaraladı!
Dünya

Lübnan ordusu Suriye sınırında bir kadını öldürdü, çocuğunu yaraladı!

Lübnan güçlerinin Suriye'den Lübnan'a geçmeye çalışan Suriyeli bir kadın ve oğluna ateş açtığı bildirildi.
Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava
Dünya

Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava

Bir müzeden kendisine ödünç verilen büyük miktardaki parayı cebe indiren ve sanat eseri olarak boş çerçeveler sunan Danimarkalı sanatçıya, m..
Arap ülkesinin Türkiye'ye giden petrolü kesmesiyle ilgili ABD'den flaş karar
Ekonomi

Arap ülkesinin Türkiye'ye giden petrolü kesmesiyle ilgili ABD'den flaş karar

Türkiye'ye giden petrolü kesen Irak ile kriz devam ederken süreçle ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sürece ABD de ortak oldu...
Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti
Siyaset

Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti

DEVA Partisi'nin kurucularından ve ağır toplarından eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün, DEVA Partisi'nden istifa etti. Ergün'ün istifası seçim y..
Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı
Dünya

Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. ..
Dünya devi bankadan flaş Türkiye kararı! Apar topar ilan ettiler
Ekonomi

Dünya devi bankadan flaş Türkiye kararı! Apar topar ilan ettiler

Britanya merkezli banka HSBC, Türkiye’deki yıl sonu faiz beklentisini yüzde 32,5’e yükseltti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23