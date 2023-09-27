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Yaşam
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Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı

2023-09-27 10:08:35
Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı

Kastamonu'da bir vatandaş ormanda 37 kiloluk bir mantar buldu.

#1
Foto - Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir vatandaş, ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı buldu. Kilogramı 40 liradan satılan mantara vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi.

#2
Foto - Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yetişen ve vatandaşlar tarafından ormanlardan toplanan gürgen mantarı büyük rağbet görüyor.

#3
Foto - Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı

İlçede yaşayan İbrahim Özkan isimli bir vatandaş ise 37 kilogramlık mantar buldu. Mantarı pazarda satışa sunan Özkan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

#4
Foto - Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı

Hocavakıf köyünde ikamet eden İbrahim Özkan ormanlık alanda 37 kiloluk mantar bulduğunu belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ve kilogramını 40 liradan sattığını belirtti.

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