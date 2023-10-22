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Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu

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Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu

2023-10-22 13:46:40
Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu

Ormana giden bundan sonra çıt çıkartmayacak. Meğer bütün hayvanlar aynı tepkiyi veriyormuş. Hayvanların ?'i etkileniyor. İşte tüm detaylar… Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında ilginç bir detay ortaya çıktı. İnsan sesini duyan tüm vahşi hayvanların hepsinin aynı tepkiyi verdiği belirlendi. Diğer seslere oranla insan sesinden daha fazla korkuyorlar. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu

Afrika'nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı'nda gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda bilim insanlarının su birikintisine yaklaştırdığı hoparlörler ile insanlara ait normal konuşma sesleri verildi. Hayvanların bu seslere verdiği tepkilerin ?'inde korku olduğu görülürken hızlı bir şekilde su kenarından uzaklaştığı gözlemlendi. Araştırmalar doğrultusunda bu hayvanların içerisinde antilop, fil, gergedan, leopar, sırtlan, zebra ve zürafanın yer aldığı aktarıldı. Bu kapsamda aslanların hırlama ve kükreme seslerini duyan hayvanların daha az paniklediği görülürken özellikle fillerin olduğu yerde durarak sesin kaynağı ile yüzleşmeyi beklediği gözlemlendi. Canım insan sesleri arasında ülkelerde konuşulan yerel dillerin olduğu belirtilirken hissettiği korkunun Kruger Ulusal Parkı ile sınırlı olmadığı vurgulandı.

#2
Foto - Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu

Dünya çapında gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda yaban hayvanlarının insanlardan herhangi bir yırtıcıya göre daha çok korktuğu gözlemlendi. Araştırmanın yazarları insan seslerinin izinsiz avlanmayı önlemek için kullanılabileceğini işaret ederken yaban hayatın korunmasına yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Bu kapsamda yaban hayatı turizmine bağlı olarak bu bölgelere çekmek istedikleri insanların aslında hayvanları ürküttüğü de ifade edildi.

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