Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu

Afrika'nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı'nda gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda bilim insanlarının su birikintisine yaklaştırdığı hoparlörler ile insanlara ait normal konuşma sesleri verildi. Hayvanların bu seslere verdiği tepkilerin ?'inde korku olduğu görülürken hızlı bir şekilde su kenarından uzaklaştığı gözlemlendi. Araştırmalar doğrultusunda bu hayvanların içerisinde antilop, fil, gergedan, leopar, sırtlan, zebra ve zürafanın yer aldığı aktarıldı. Bu kapsamda aslanların hırlama ve kükreme seslerini duyan hayvanların daha az paniklediği görülürken özellikle fillerin olduğu yerde durarak sesin kaynağı ile yüzleşmeyi beklediği gözlemlendi. Canım insan sesleri arasında ülkelerde konuşulan yerel dillerin olduğu belirtilirken hissettiği korkunun Kruger Ulusal Parkı ile sınırlı olmadığı vurgulandı.