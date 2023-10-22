2023-10-22 13:46:40 Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu
Ormana giden bundan sonra çıt çıkartmayacak. Meğer bütün hayvanlar aynı tepkiyi veriyormuş. Hayvanların ?'i etkileniyor. İşte tüm detaylar… Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında ilginç bir detay ortaya çıktı. İnsan sesini duyan tüm vahşi hayvanların hepsinin aynı tepkiyi verdiği belirlendi. Diğer seslere oranla insan sesinden daha fazla korkuyorlar. İşte tüm detaylar…