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Gündem
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Orman yangını kontrol altına alındı

2022-08-29 16:52:17
Orman yangını kontrol altına alındı

Hatay-Hassa'da, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Orman yangını kontrol altına alındı

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere haber verdi.

#2
Foto - Orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

#3
Foto - Orman yangını kontrol altına alındı

Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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