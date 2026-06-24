Bu detaya artık dikkat! Galatasaray'a kabus senaryosu: Alvarez Barça'ya, Osimhen Atletico'ya
Galatasaray'ın makinası için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor...
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Galatasaray'ın makinası için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor...
Atlético Madrid, takımdan ayrılmak isteyen Julián Álvarez'i Barcelona'ya satarak elde edeceği 100 milyon Euro'yu aşkın dev bütçeyi, Galatasaray'ın süper golcüsü Victor Osimhen'i transfer etmek için harcayacak.
Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin en büyük bomba zinciri patlamak üzere. Atlético Madrid'in Arjantinli yıldızı Julián Álvarez'in ayrılmak istediğini resmen bildirmesinin ardından, İspanyol devinin rotayı Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’e çevirdiği iddia edildi.
Álvarez’in Barcelona’ya transferinden 100 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir hedefleyen Atlético Madrid, bu dev bütçenin tamamını Osimhen'i kadrosuna katmak için harcayacak.
Teknik direktör Diego Simeone, Álvarez’in boşluğunu anında gol garantisi verebilecek elit bir isimle doldurmak istiyor. Arjantinli teknik adamın, Osimhen’in yırtıcı fiziğini, hızı ve agresif oyun yapısını Atlético’nun rekabetçi ruhuna mükemmel bir uyum sağlayacağı gerekçesiyle listenin ilk sırasına yazdığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 22 gol ve 8 asistlik göz kamaştırıcı bir performans sergileyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için İspanyol ekibi tüm şartları zorlayacak.
Galatasaray ise tarihinin en büyük yatırımını yaparak Napoli'den yaklaşık 75 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve yıllık net 15 milyon Euro ödediği süper yıldızını kolay kolay bırakma niyetinde değil.
İstanbul temsilcisinin bu transferde geri adım atmaması, sarı-kırmızılı taraftarlar için bir kabusa dönüşebilir.
Piyasa uzmanlarına göre, Atlético Madrid'in Galatasaray yönetimini ikna edebilmesi ve masaya oturtması için 100 milyon Euro sınırını aşan tarihi bir teklif sunması gerekiyor.
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