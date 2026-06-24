Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

"BUGÜN HUZURUMUZ VARSA O GÜN O SOKAĞA ÇIKAN O YİĞİTLERİN, KAHRAMANLARIN, FEDAKARLARIN VE ALLAH'IN YARDIMIYLADIR" "İyi ki o gün meydanlara, sokaklara çıkmışız" diyen Turunç, "İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzde bir lider olarak 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Sizi meydanlara çağırıyorum' dediğinde geride bıraktığı evlatlarına, kazanımlarına bakmaksızın hayatlarını ortaya koymak adına sokaklara, meydanlara çıkmışız. Bugün bunun huzurunu burada yaşıyoruz. Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı, biz herhalde teslim olup 'Buyurun, bu ülkeyi siz yönetin. Ülkeyi parçalayın' mı diyecektik, yoksa kanımızın son damlasına kadar mücadele mi edecektik? Benimle o gün meydanlarda olan, burada da gazilerimiz var aramızda, o arkadaşların da, bugün meydanlara çıkan herkesin de ruh anlayışı şuydu: Bedelse bedel, cansa can, fedakarlıksa fedakarlık. Ve yapılması gerekeni yaparız diye meydanlara çıktık. Bugün huzurumuz varsa, şunu net olarak ifade edelim ki, o gün o sokağa çıkan o yiğitlerin, kahramanların, fedakarların ve Allah'ın yardımıyla bugün bu huzuru yakaladık.