  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hurda araç teklifi geldi! 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat: 'Son 5 yıl' detayı var Bu detaya artık dikkat! Galatasaray'a kabus senaryosu: Alvarez Barça'ya, Osimhen Atletico'ya Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş Gıda ısrafı yapan cimri eşler yandı: Yargıtay’dan evliliklerde dengeleri değiştiren karar! Çay demleme bile yasak... ABD'de şaşırtan anlar: Harry Kane büyülere geldi! Sıfırdan inanılmaz ıska Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar! ABD'den şaşırtan Adana kararı: Aniden sonlandırdılar Eşinden 'Abi yapma' sitemi: Yine trafik yine maganda dehşeti Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında tüm Türkiye'de anma etkinlikleri düzenlenecek. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da yaptığı açıklamada "İyi ki o gün meydanlara, sokaklara çıkmışız. İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzde bir lider olarak 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Sizi meydanlara çağırıyorum' dediğinde geride bıraktığı evlatlarına, kazanımlarına bakmaksızın hayatlarını ortaya koymak adına sokaklara, meydanlara çıkmışız. Bugün bunun huzurunu burada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

15 Temmuz Derneği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında şehitleri rahmetle anmak, gazilere minnet duygularını ifade etmek ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin detayları, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, etkinliklerin yalnızca İstanbul ve Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlarla buluşacağını belirtti.

#2
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere İstanbul'da bulunan üç köprüye, Osmangazi Köprüsü'ne ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asılacağı, Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi düzenleneceği, söyleşiler, açık hava etkinlikleri, Türkiye'nin simge yapılarında mapping gösterileri, fener alayları ve bisiklet turları gerçekleştirileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yeni nesillere aktarılması ve milli hafızanın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Programların 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında temmuz ayı boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirileceği bildirildi. Program kapsamında 10 temmuz Cuma günü 15 yaşında 253 çocuk hafızın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim okuyacağı ve ardından hatim duası yapılacağı belirtildi.

#3
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

"İÇİMİZDEN BU HAİNLERİN ÇIKMIŞ OLMASI GERÇEKTEN MİLLETİMİZİ ÜZDÜ AMA BU DA BİZE BİR DERS OLDU" 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, "Hain darbe girişiminin 10'uncu yılında onlarca yıl ötesinden hazırlanmış bir darbeyi bastıran bir millet ve devlet olarak sizlerle beraber onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emperyal ülkelerin Türkiye'mizi parçalamak adına onlarca yıl ötesinden hazırlıklarının milletin cesaretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle bu hain darbe girişiminin önlenmiş olması hepimiz için gurur verici. 'Nasıl olsa yaşandı geçti. Bu darbecilere millet tokadı bastı geçti' deyip de geçmiyoruz. Çünkü bizim inancımıza ve kültürümüze göre yeryüzünde iki kutup insan var.

#4
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

Hakikate ve gerçeklere inanan ve gönül veren, o hakikatlerin ve gerçeğin iyilik adına yeryüzünde hakim olması adına gayret gösteren insanlar ya da bu medeniyet sevdalılarının karşısında bozgunculuk yapan insanlar. Yaşadıkları coğrafya farklı olabilir, kullandıkları kimlik kartı farklı olabilir, kullandıkları dil farklı olabilir, değerleri farklı olabilir ama sonuçta yeryüzünde iki kutup insan var: İyilik ve medeniyeti inşa etmek isteyen insanlar ve diğer tarafta fesatla, ellerindeki güçle zalimlik yapan insanlar. Dolayısıyla dünyanın bütün coğrafyalarında bu iki grup insan olduğu gibi maalesef ama maalesef 600 küsur yıl dünyaya medeniyet inşa etmiş, bin yıllık bir tarihe dayalı milletin çocukları olarak az da olsa içimizden bu hainlerin çıkmış olması gerçekten milletimizi üzdü. Ama bu da bize bir ders oldu" dedi.

#5
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

"253 ŞEHİDİMİZLE, 2 BİN 800'E YAKIN GAZİMİZLE BİRLİKTE BİR TARİH YAZDIK" Darbecilerin o gün hiç tahmin etmedikleri bir dirençle karşılaştıklarını aktaran Turunç, "O gün 40 yıllık hazırlıklarına rağmen millet inancıyla, vatan sevdası anlayışıyla, bayrak sevgisiyle ve kendini, çocuklarını, kendisinden sonra gelecek kuşakların bu ülkede özgür yaşaması adına bir bedel ödemek gerekiyorsa 'Bunu öderiz' diye sokaklara ve meydanlara çıktılar. Dolayısıyla hepimiz o tarihi, 10 yıl önce o menfur hain darbe girişimini yaşayan insanlardan birisiyiz. Belki farklı şehirlerde, o şehrin farklı alanlarında bulunduk ama şu gururu hep beraber yaşıyoruz.

#6
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

Şunu net olarak ifade edeyim: Ben de sizler gibi bu ülkenin bir ferdiyim ve bu topraklarda dünyaya gelmekten de gerçekten hakikaten onur duyuyorum ve gurur duyuyorum. İyi ki bu coğrafyada dünyaya gelmişim. İyi ki bu ecdadın bize miras bıraktığı ve emanet olarak gördüğümüz o değerlere sahip çıkarak bütün hayatımı tanzim etmiş ve bu uğurda da yeri geldiğinde de bir bedel ödemek adına yoluna devam eden bir insanım, sizler gibi. Dolayısıyla o gün sokağa çıkmamız gerekiyordu, çıktık. Bedel ödememiz gerekiyordu, ödemek adına çıktık. Şanslı arkadaşlar vardı aramızda; benim de yanımda 13 arkadaşım Saraçhane'de, Büyükşehir Belediyesi'nin orada şehit oldular, 47'ye yakın kardeşim gazi oldu. Diğer bölgelerde de sayısını hepinizin bildiği gibi 253 şehidimizle, 2 bin 800'e yakın gazimizle birlikte bir tarih yazdık" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

"BUGÜN HUZURUMUZ VARSA O GÜN O SOKAĞA ÇIKAN O YİĞİTLERİN, KAHRAMANLARIN, FEDAKARLARIN VE ALLAH'IN YARDIMIYLADIR" "İyi ki o gün meydanlara, sokaklara çıkmışız" diyen Turunç, "İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzde bir lider olarak 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Sizi meydanlara çağırıyorum' dediğinde geride bıraktığı evlatlarına, kazanımlarına bakmaksızın hayatlarını ortaya koymak adına sokaklara, meydanlara çıkmışız. Bugün bunun huzurunu burada yaşıyoruz. Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı, biz herhalde teslim olup 'Buyurun, bu ülkeyi siz yönetin. Ülkeyi parçalayın' mı diyecektik, yoksa kanımızın son damlasına kadar mücadele mi edecektik? Benimle o gün meydanlarda olan, burada da gazilerimiz var aramızda, o arkadaşların da, bugün meydanlara çıkan herkesin de ruh anlayışı şuydu: Bedelse bedel, cansa can, fedakarlıksa fedakarlık. Ve yapılması gerekeni yaparız diye meydanlara çıktık. Bugün huzurumuz varsa, şunu net olarak ifade edelim ki, o gün o sokağa çıkan o yiğitlerin, kahramanların, fedakarların ve Allah'ın yardımıyla bugün bu huzuru yakaladık.

#8
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

Eğer vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza ve değerlerimize, kültürümüze sahip çıkarsak kolay kolay kimse buna bir daha adım atamaz. Ama değerlerimize sahip çıkmaz, devletimize sahip çıkmaz, milletin kendi arasında tefrika olursa yine fırsat bulurlarsa ülkeyi bölüp parçalamak, Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak adına adımlar atılır. Dolayısıyla o adımların atılmaması adına dimdik duracağız, kardeş olacağız, kardeşane duygularla ülkemizin geleceğine yönelik, devletimizin geleceğine yönelik, gelişmesine, kalkınmasına yönelik uluslararası yarışta ön planlara çıkmak adına yolumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha o gün sokağa çıkan, meydanlara çıkan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize, ecdadımızı rahmetle yad ediyorum.

#9
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

Bu yıl düzenleyeceğimiz 10'uncu yıl etkinliklerinde kıymetli basın mensuplarımızın aracılığıyla kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eminim ki halkımız da geçmiş yıllardan daha fazla sayıda 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacaklar, tüm etkinliklerimize katılacaklar. İnşallah o anlayışımızı, o fedakarlık ruhumuzu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

#10
Foto - Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomo..
Başkan Erdoğan, Efrem Kerim'i kabul etti
Gündem

Başkan Erdoğan, Efrem Kerim'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius 2'nci Efrem Kerim'i kabul etti.

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!
Gündem

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

CHP'den ayrılarak ani kararla AK Parti’ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den neden istifa ettiği sorusuna "Çok farklı olayla..
Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi
Gündem

Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerle araç sahiplerini, öğrencileri ve belediye taşınmazlarının satış süreçlerini ilgilendiren öneml..
Dine siyaset alet edilmiş mi Kemalistler? Cami bahçesinde Mustafa Kemal büstü
Gündem

Dine siyaset alet edilmiş mi Kemalistler? Cami bahçesinde Mustafa Kemal büstü

Müslümanların ibadet merkezlerinde ideolojik dayatmalar baş göstermeye başladı. Gümüşhane’de tarihi bir caminin avlusuna yerleştirilen Musta..
Mekke'de yürek yakan görüntü! Sivaslı Ali amca sokaklarda yaşıyor
Yaşam

Mekke'de yürek yakan görüntü! Sivaslı Ali amca sokaklarda yaşıyor

Umre için kutsal topraklara giden Türk vatandaşları, Mekke’nin Aziziye bölgesinde yıllardır zor şartlar altında yaşadığı belirtilen Sivaslı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23