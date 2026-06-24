Tüm Türkiye’de 15 Temmuz anma programları! Bir yanda ihanet bir yanda direniş
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında tüm Türkiye'de anma etkinlikleri düzenlenecek. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da yaptığı açıklamada "İyi ki o gün meydanlara, sokaklara çıkmışız. İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzde bir lider olarak 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Sizi meydanlara çağırıyorum' dediğinde geride bıraktığı evlatlarına, kazanımlarına bakmaksızın hayatlarını ortaya koymak adına sokaklara, meydanlara çıkmışız. Bugün bunun huzurunu burada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.