Onay verildi: Türkiye'deki dev banka satılıyor, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Kaspi.kz CEO'su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze konu hakkında "Türkiye'deki Rabobank A.Ş.'yi satın almamızla ilgili olarak BDDK'dan onay almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir dönüm noktası ve Türkiye'deki işimizin geliştirilmesinde önemli bir adım. Bu süreç boyunca BDDK ve ilgili yetkililerin yapıcı katılımı için minnettarız” açıklamasını yaptı.