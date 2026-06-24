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Onay verildi: Türkiye'deki dev banka satılıyor, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

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Onay verildi: Türkiye'deki dev banka satılıyor, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'deki ünlü bankanın satışına onay verdi. Bankanın yeni sahipleri herkesi şaşırttı.

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Foto - Onay verildi: Türkiye'deki dev banka satılıyor, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Kaspi.kz, Türkiye’de faaliyet gösteren Rabobank’nın iştiraki olan Rabobank A.Ş.’yi satın almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan onay aldığını açıkladı. İşlemin, gerekli tüm şartların tamamlanmasına bağlı olarak Temmuz 2026’da sonuçlanması bekleniyor.

#2
Foto - Onay verildi: Türkiye'deki dev banka satılıyor, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Kaspi.kz CEO'su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze konu hakkında "Türkiye'deki Rabobank A.Ş.'yi satın almamızla ilgili olarak BDDK'dan onay almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir dönüm noktası ve Türkiye'deki işimizin geliştirilmesinde önemli bir adım. Bu süreç boyunca BDDK ve ilgili yetkililerin yapıcı katılımı için minnettarız” açıklamasını yaptı.

#3
Foto - Onay verildi: Türkiye'deki dev banka satılıyor, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Satın alma, geçen yıl Ocak ayında e-ticaret platformu Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini 1,13 milyar dolara satın almasının ardından Kaspi.kz’nin Türkiye’deki ikinci satın alması oldu.

#4
Foto - Onay verildi: Türkiye'deki dev banka satılıyor, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Geçen yıl Kazakistan merkezli şirketin, Rabobank Group'un Türkiye birimini satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı.

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