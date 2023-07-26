Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

Dünya 2019'da Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkisi hala devam ediyor. Ormanda keşfedilen dev virüsler bilim insanlarını hayrete düşürdü! Özellikleri inanılmaz: 'Saç' detayı dikkat çekiyor. Bu kez sıra dışı özelliklere sahip dev virüsler keşfedildi. ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir ormanda keşfedilen virüslerin olağandan çok daha büyük olduğu tespit edildi. Daha da ilginç olan ise virüslerin çoğunun saç benzeri çıkıntılarla kaplı olduğu görüldü.