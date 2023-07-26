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Sağlık
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Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

2023-07-26 18:09:40
Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

Dünya 2019'da Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkisi hala devam ediyor. Ormanda keşfedilen dev virüsler bilim insanlarını hayrete düşürdü! Özellikleri inanılmaz: 'Saç' detayı dikkat çekiyor. Bu kez sıra dışı özelliklere sahip dev virüsler keşfedildi. ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir ormanda keşfedilen virüslerin olağandan çok daha büyük olduğu tespit edildi. Daha da ilginç olan ise virüslerin çoğunun saç benzeri çıkıntılarla kaplı olduğu görüldü.

#1
Foto - Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

Bilim insanlarını dahi hayrete düşüren keşif Massachusetts'te Boston'un batısındaki Harvard Ormanı'nda gerçekleşti. Keşfedilen dev virüslerin saça benzer çıkıntıları ise uzunluk, kalınlık, yoğunluk ve şekil bakımından değişiklik gösteriyor.

#2
Foto - Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

BOYUTLARI BAKTERİLERE YAKIN! Science.org'un haberine göre, Massachusetts'te yapılan araştırmada keşfedilen dev virüslerin, bazı bakterilerin boyutuna yakın, 2 mikrometreyi aşan büyüklükte olduğu belirlendi.

#3
Foto - Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

Araştırma kapsamında Boston'un batısındaki Harvard Ormanı'ndan alınan topraklar elektron mikroskobuyla incelendi. EKOLOJİK ÇEŞİTLİLİKLERİ BİLİNENDEN FAZLA! Almanya'dan ve Max Planck Tıbbi Araştırma Enstitüsü ile Massachusetts Amherst Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada elde edilen bulguların, bu nispeten büyük parazit grubunun, bilinenden daha fazla ekolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.

#4
Foto - Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

İncelemede, sıradan virüslerde görülen 20 kenarlı ikozahedron (20 eşkenar üçgenin belirli açılarla bir araya gelmesiyle oluşan şekil) yapıların yanı sıra kuyruklar, değişik noktalar, çok katmanlı veya kanallı gövdelere sahip yeni virüsler tespit edildi.

#5
Foto - Orman içinde keşfedilen dev virüsler, böylesi daha önce hiç görülmedi! bilim insanlarını hayrete düşürdü! İnanılmaz

VİRÜSLER SIRA DIŞI ÖZELLİKLERE SAHİP! Araştırma ekibinin "Gorgon" morfolojisi adını verdiği boru şeklinde çok sayıda uzantıya sahip virüslerin de tespit edildiği kaydedildi. Bu virüslerin çoğunun, çeşitli uzunluk, kalınlık, yoğunluk ve şekil bakımından değişen saç benzeri çıkıntılarla kaplı olduğu açıklandı. mynet'e göre: Bulguların, bu dev virüslerin içinde bulundukları hücrelerle nasıl etkileşime girdiği hakkında virologların keşfedeceği çok şey olduğunu gösterdiği vurgulandı. Araştırma bioRxiv'de yayımlandı.

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