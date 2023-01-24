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Yaşam
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Ordulu balıkçılara büyük sürpriz! Bakın Karadeniz'de hangi balık çıktı!

2023-01-24 11:10:19
Ordulu balıkçılara büyük sürpriz! Bakın Karadeniz'de hangi balık çıktı!

Karadeniz'de görülmeyen bir balık türü Ordulu balıkçıların ağına takıldı.

#1
Foto - Ordulu balıkçılara büyük sürpriz! Bakın Karadeniz'de hangi balık çıktı!

Ordu’da balıkçıların ağına, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde avlanan, Karadeniz’de görülmeyen 400 gramlık bakalyaros balığı takıldı. Anavatanı Atlas Okyanusu olan ve bazı balıkçılarda ‘iri mezgit’ diyerek satılan bakalyaros balığı, Ordu’da balıkçıların ağına takıldı. Su ve hava koşullarındaki değişiklikler nedeniyle denizler de değişen anlık popülasyon, balığın yolunu şaşırttı. Perşembe ilçesindeki balıkçılardan Hacı Topal’ın ağlarına takılan 400 gramlık bakalyaros balığı, ilçedeki bir tezgaha konuldu.

#2
Foto - Ordulu balıkçılara büyük sürpriz! Bakın Karadeniz'de hangi balık çıktı!

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, Akdeniz, Ege ve Marmara tarafında avlanan bakalyaros balığını en son 7 yıl önce gördüklerini, yolunu şaşırıp Ordu’ya kadar geldiğini söyledi. Çamaş, “Bakalyaros balığı, yolunu şaşırarak Ordu’daki balıkçılarımız tarafından avlandı. Şu an tezgahta ama burada çok nadir görülüyor. Ana merkezi Akdeniz, Ege ve Marmara, bu taraflarda avlanıyor. Buralarda en son 7 sene önce, yine bu büyüklükte yine almıştık, en son o zaman görmüştüm. Şu an bunun ağırlığı 400 gram, fiyat bilmiyoruz. Çünkü Ege ve Marmara taraflarında kasaya dizerek satıyorlar. O yüzden biz fiyatını bilmiyoruz. Bunu bazı yerlerde ‘iri mezgit’ diye satıyorlar ama bunun adı bakalyaros, buraya yolunu şaşırarak tesadüfen geldi, balıkçı arkadaşımızın da ağına takıldı” dedi. Bakalyaros balığı, farklı balık çeşitleri satın alan bir müşteriye hediye olarak verildi.

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