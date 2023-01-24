Ordulu balıkçılara büyük sürpriz! Bakın Karadeniz'de hangi balık çıktı!

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, Akdeniz, Ege ve Marmara tarafında avlanan bakalyaros balığını en son 7 yıl önce gördüklerini, yolunu şaşırıp Ordu’ya kadar geldiğini söyledi. Çamaş, “Bakalyaros balığı, yolunu şaşırarak Ordu’daki balıkçılarımız tarafından avlandı. Şu an tezgahta ama burada çok nadir görülüyor. Ana merkezi Akdeniz, Ege ve Marmara, bu taraflarda avlanıyor. Buralarda en son 7 sene önce, yine bu büyüklükte yine almıştık, en son o zaman görmüştüm. Şu an bunun ağırlığı 400 gram, fiyat bilmiyoruz. Çünkü Ege ve Marmara taraflarında kasaya dizerek satıyorlar. O yüzden biz fiyatını bilmiyoruz. Bunu bazı yerlerde ‘iri mezgit’ diye satıyorlar ama bunun adı bakalyaros, buraya yolunu şaşırarak tesadüfen geldi, balıkçı arkadaşımızın da ağına takıldı” dedi. Bakalyaros balığı, farklı balık çeşitleri satın alan bir müşteriye hediye olarak verildi.