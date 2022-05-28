Ordu'da çiftçiye fide desteği

Üreticilere verilen sebze fidesi desteğini değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Biz her alanda üretim diyor üretimi teşvik ediyor, üreticilerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Şehrimizde üretimin en önemli ayaklarından biri tarımsal üretimdir. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, tarımsal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Biz de tarımsal alanda uzun vadeli politika ve stratejilerimizi belirledik ve bu doğrultuda çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Topraklarımızın işlenmesi, üretimin artırılması ve aynı zamanda hem aile bütçesine hem de şehir ekonomisine katkı verecek projelerimizle kırsalda yaşamı daha cazip hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda aile çiftçiliğini destekleyerek kırsaldan şehre göç yerine insanımızın doğduğu topraklarda doymasını ve refah içerisinde yaşamasını amaçlıyoruz” dedi. “Bu manada şehrimizin üretimiyle kendi kendine yeten aynı zamanda üreten şehirlerle rekabet eden bir kent olması yönünde birçok çalışma yürütüyoruz” diyen Başkan Tören, “Çiftçilerimize, üreticilerimize sezon başında ücretsiz dağıttığımız 200 bin ücretsiz sebze fidesi hem teşvik edici hem de destekleyici mahiyetteki çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir. Her alanda üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu. Belediye ekiplerinin mahallelerde ücretsiz fide dağıtımına yoğun ilgi gösteren çiftçiler, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, yapılan fide desteği ile üretime olan heveslerinin arttığını belirttiler.