Ordu Şehir Hastanesi’nde sona gelindi: Geri sayım başladı

Türkiye’nin dünyaya örnek dev sağlık yatırımlarından biri olarak öne çıkan şehir hastaneleri yurdun dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan ve ileri teknolojiye sahip altyapısı ile felaket anlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek dev tesislerden biri olarak yükselen Ordu Şehir Hastanesinde sona gelindi. 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 polikliniğin bulunduğu 1200 yataklı dev tesis hizmete açılmak için gün sayıyor.