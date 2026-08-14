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TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

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Giriş Tarihi:

TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

Karadeniz’in kıyısından zirvelerine uzanan uluslararası bisiklet heyecanı için geri sayım başladı

#1
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

Karadeniz’in eşsiz doğasını uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturacak Tour of Ordu 2026, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda tanıtıldı.

#2
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Ordu Coast to Summit ve Ordu Black Sea Classic olmak üzere iki ayrı UCI 1.2 kategorisinde uluslararası yol bisikleti yarışı düzenlenecek.

#3
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

Karadeniz’in eşsiz doğası, yüksek rakımlı yaylaları, sahil rotaları ve güçlü sportif potansiyeliyle Ordu, Tour of Ordu sayesinde uluslararası bisiklet dünyasının dikkatini üzerine çekiyor.

#4
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

Ordu’nun sahil şeridinden dağ yollarına ve yaylalarına uzanan parkurlar, farklı ülkelerden gelecek profesyonel sporculara zorlu bir yarış deneyimi sunarken, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini de uluslararası bisiklet dünyasının gündemine taşıyacak.

#5
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

#6
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı

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