TOUR OF ORDU 2026, Ordu’da tanıtıldı
Karadeniz’in kıyısından zirvelerine uzanan uluslararası bisiklet heyecanı için geri sayım başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz’in kıyısından zirvelerine uzanan uluslararası bisiklet heyecanı için geri sayım başladı
Karadeniz’in eşsiz doğasını uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturacak Tour of Ordu 2026, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda tanıtıldı.
15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Ordu Coast to Summit ve Ordu Black Sea Classic olmak üzere iki ayrı UCI 1.2 kategorisinde uluslararası yol bisikleti yarışı düzenlenecek.
Karadeniz’in eşsiz doğası, yüksek rakımlı yaylaları, sahil rotaları ve güçlü sportif potansiyeliyle Ordu, Tour of Ordu sayesinde uluslararası bisiklet dünyasının dikkatini üzerine çekiyor.
Ordu’nun sahil şeridinden dağ yollarına ve yaylalarına uzanan parkurlar, farklı ülkelerden gelecek profesyonel sporculara zorlu bir yarış deneyimi sunarken, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini de uluslararası bisiklet dünyasının gündemine taşıyacak.
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