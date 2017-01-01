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Ordu sahili kızıla büründü

  • Ordu’da 4 gün önce etkili olan yağmur sonucu bazı ilçeler sele teslim olurken, ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

  • Ordu genelinde 7 Ağustos gecesi başlayan ve aralıklarla devam eden yağışlar sonrası, kentin birçok bölgesinde hasar meydana geldi. En büyük hasarın yaşandığı Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü yıkıldı

  • Aşırı yağış sonucu dolup taşan ırmak ve dereler, önüne gelen her şeyi denize sürükledi. Akıntıyla birlikte deniz, odun, ağaç, fındık ve çeşitli eşyalarla adeta doldu taştı. Dalgaların etkisiyle sahile vuran odunlar da en çok kışlık yakacak arayan vatandaşların işine yaradı. Sabahın ilk ışıklarıyla Ünye sahiline akın eden vatandaşlar, seçip ayırt ettikleri odunları traktör ve çeşitli araçlara yükleyerek, kışlık yakacaklarını çıkartmaya çalışıyor

  • Odun toplayan vatandaşlardan Mehmet Güler, kışlık yakacaklarını temin etmek için odun topladıklarını kaydetti. Bu yıl fındık hasadının da az olduğunu, olanın da denize döküldüğünü söyleyen Güler, "Büyük bir afat çıktı, onunla birlikte harmandaki bütün fındıklar denize geldi. Biz de burada ihtiyacımızı karşılamak için buraya odun toplamaya geldik. Kışlık yakacağımızı buradan çıkartacağız. Bu sene fındık da yok. 2-3 ton fındığım oluyordu, bu sene 50 kilogram kadar anca oldu. Allah yardımcımız olsun. Bu sene işler zor" dedi.

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