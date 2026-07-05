Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk
Fas’ın yıldızı Brahim Diaz, 2026 Dünya Kupası’nda yaptığı asistlerle tarihe geçti. Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu, bir Dünya Kupası’nda 4 asist yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fas’ın yıldızı Brahim Diaz, 2026 Dünya Kupası’nda yaptığı asistlerle tarihe geçti. Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu, bir Dünya Kupası’nda 4 asist yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.
2026 Dünya Kupası’nda Fas, ev sahibi Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fas’ın Real Madrid forması giyen yıldızı Brahim Diaz, karşılaşmada yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı.
Brahim Diaz, Kanada karşısında etkili performansıyla öne çıktı.
Yıldız futbolcu, mücadeleyi 2 asistle tamamlayarak Fas’ın farklı galibiyetine doğrudan katkı verdi.
Brahim Diaz, turnuvadaki asist sayısını 4’e yükseltti.
Bu performansıyla Diaz, bir Dünya Kupası’nda 4 asist yapan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.
Kanada’yı 3-0 mağlup eden Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.
Turnuvada dikkat çeken performansıyla öne çıkan Fas’ta Brahim Diaz’ın formu, takımın en büyük kozlarından biri hâline geldi.
Real Madrid’de forma giyen Brahim Diaz, Dünya Kupası’ndaki oyun kurucu rolüyle Fas hücumuna yön verdi.
Kanada karşısındaki 2 asistlik performansı, yıldız oyuncunun turnuvadaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
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