  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk Penaltı kurtardı! Futbol devi zorlandı ama kazandı Beşiktaş yönetimi ABD'ye gidiyor! Trossard'a ödenecek bonservis açıklandı Bir deprem yalanı daha! AFAD iddialara cevap verdi Sessiz devrim! Rekor kırıldı Nükleer enerji hamlesi! 14 reaktör birden kuracaklar ABD’nin rakibi arayı kapatıyor! Yeni teknolojiyi test etti Tesla sahibine şok! Servis faturasını görünce inanamadı Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı
Spor
11
Yeniakit Publisher
Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Fas’ın yıldızı Brahim Diaz, 2026 Dünya Kupası’nda yaptığı asistlerle tarihe geçti. Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu, bir Dünya Kupası’nda 4 asist yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

#1
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

2026 Dünya Kupası’nda Fas, ev sahibi Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

#2
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Fas’ın Real Madrid forması giyen yıldızı Brahim Diaz, karşılaşmada yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı.

#3
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Brahim Diaz, Kanada karşısında etkili performansıyla öne çıktı.

#4
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Yıldız futbolcu, mücadeleyi 2 asistle tamamlayarak Fas’ın farklı galibiyetine doğrudan katkı verdi.

#5
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Brahim Diaz, turnuvadaki asist sayısını 4’e yükseltti.

#6
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Bu performansıyla Diaz, bir Dünya Kupası’nda 4 asist yapan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.

#7
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Kanada’yı 3-0 mağlup eden Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

#8
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Turnuvada dikkat çeken performansıyla öne çıkan Fas’ta Brahim Diaz’ın formu, takımın en büyük kozlarından biri hâline geldi.

#9
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Real Madrid’de forma giyen Brahim Diaz, Dünya Kupası’ndaki oyun kurucu rolüyle Fas hücumuna yön verdi.

#10
Foto - Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk

Kanada karşısındaki 2 asistlik performansı, yıldız oyuncunun turnuvadaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı
Gündem

Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı

Mizah adı altında Yüce Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ile alay ettiği gösterisi sonrası açılan soruşturmada tutuklanan komedyen bozuntusu De..
Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz
Gündem

Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz

Emekli Yunan Büyükelçi Aifantis’ten Atina’yı sarsacak Ege itirafı... Military News’e konuşan Aifantis, “Türkiye karşısında yenilgimiz kaçını..
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor
Gündem

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti ge..
MHP İl Başkanı bıçaklandı
Gündem

MHP İl Başkanı bıçaklandı

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yüksekova'da bir kavga sırasında iki yerinden bıçakla yaralandı.

Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?
Dünya

Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?

Suriye’de bombalı saldırı girişiminin önlendiği açıklandı. Bomba imha ekiplerinin başkent Şam kırsalında patlayıcı yüklü bir otobüsteki bomb..
Göreve dönmeyi bekliyordu! İçişlerinden Ahmet Türk kararı…
Gündem

Göreve dönmeyi bekliyordu! İçişlerinden Ahmet Türk kararı…

İçişleri Bakanlığı, Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı. Ahmet Türk’ün Mardin Beled..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23