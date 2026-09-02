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Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı

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Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı

ABD saldırısı sonrası İran'ın yanıtı gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne füzeler fırlatıldı.

#1
Foto - Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı

Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasına giren 13 füzenin 10’unun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

#2
Foto - Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı

Önlenemeyen 3 füzenin ise yerleşim yerlerinden uzak bölgelere düştüğü bildirildi.

#3
Foto - Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, hava sahasına giren füzelerin tespit edilmesinin ardından savunma sistemlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

#4
Foto - Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı

Toplam 13 füzeden 10’unun havada engellendiği, diğer 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğü kaydedildi.

#5
Foto - Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı

Olayda can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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