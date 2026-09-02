Ordu açıklama yaptı! ABD üssüne 13 füze fırlatıldı
ABD saldırısı sonrası İran'ın yanıtı gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne füzeler fırlatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD saldırısı sonrası İran'ın yanıtı gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne füzeler fırlatıldı.
Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasına giren 13 füzenin 10’unun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Önlenemeyen 3 füzenin ise yerleşim yerlerinden uzak bölgelere düştüğü bildirildi.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, hava sahasına giren füzelerin tespit edilmesinin ardından savunma sistemlerinin devreye sokulduğu belirtildi.
Toplam 13 füzeden 10’unun havada engellendiği, diğer 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğü kaydedildi.
Olayda can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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