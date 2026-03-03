  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz kapandı: Bir damla petrol geçişine izin yok! Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için “Bu işin içinde iş var” deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye “Bizi kurtarın” çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu maalesef gerçek oluyor Türkiye'den düzinelerce TB2 alan Ukrayna'dan şok eden şart: İHA'larını vururuz ama karşılığında bize yardım edeceksiniz Türkiye'den zırhlı araç alıp ismini değiştirdiler! 800 adetlik olay hamle duyuruldu Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için "Bu işin içinde iş var" deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için “Bu işin içinde iş var” deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

İran'da dini lider Hamaney dahil tüm üst düzey yetkililerin öldüğü saldırıdan yara almadan kurtulan tek isim olan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, "ajanlık" şüphesiyle sorguya çekildi. Daha önceki İsrail operasyonlarından da mucizevi şekilde kurtulması nedeniyle şüpheleri üzerine çeken Kaani hakkında, aylardır süren spekülasyonlar yerini resmi bir incelemeye bıraktı. Mossad'ın "bizim casusumuz değil" açıklamasına rağmen Tahran yönetimi, komuta kademesindeki bu gizemli sızıntının kaynağını bulmak için operasyonlarını derinleştirdi.

#1
Foto - Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için "Bu işin içinde iş var" deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD- İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu. Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise saldırıdan kurtulan isim oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu. Kaani, geçtiğimiz senelerde de İsrail'in iki saldırısından da kurtulmuştu. Bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetikledi.

#2
Foto - Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için "Bu işin içinde iş var" deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

O dönemde Kaani için 'ajan' iddiaları gündeme gelmişti. Mossad ise bu iddiaları reddetmişti.

#3
Foto - Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için "Bu işin içinde iş var" deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

Mossad'dan yapılan açıklamada, "İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani "bizim casusumuz değil" açıklamasında bulunmuştu.

#4
Foto - Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için "Bu işin içinde iş var" deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

İranlı generalin İsrail istihbarat servisi tarafından taraf değiştirildiği yönündeki aylardır süren spekülasyonları reddetmişti.

#5
Foto - Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için "Bu işin içinde iş var" deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

2020'de öldürülen eski Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlardan sorumlu üst düzey komutanı olarak bilinen Kaani "Sürecin sonunda gerçekler ortaya çıkacak" dese de hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sorguya alındı.

#6
Foto - Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için "Bu işin içinde iş var" deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Gündem

ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD’ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt’te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu. Ayrıca İran'ın birkaç ABD uçağını düşürdüğü iddia ediliyor...
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Gündem

Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Büyük şeytan ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda kötü haber gelmeye devam ediyor. Cu..
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli
Dünya

Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

Katar, "Böyle bir saldırıya karşılık verilmeden geçilmez. İran bedel ödemeli. En sonunda bu kriz diyalog yoluyla çözülmeli. Şu an için İran ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23