Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için “Bu işin içinde iş var” deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi
İran'da dini lider Hamaney dahil tüm üst düzey yetkililerin öldüğü saldırıdan yara almadan kurtulan tek isim olan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, "ajanlık" şüphesiyle sorguya çekildi. Daha önceki İsrail operasyonlarından da mucizevi şekilde kurtulması nedeniyle şüpheleri üzerine çeken Kaani hakkında, aylardır süren spekülasyonlar yerini resmi bir incelemeye bıraktı. Mossad'ın "bizim casusumuz değil" açıklamasına rağmen Tahran yönetimi, komuta kademesindeki bu gizemli sızıntının kaynağını bulmak için operasyonlarını derinleştirdi.