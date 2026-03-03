Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için “Bu işin içinde iş var” deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi

Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD- İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu. Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise saldırıdan kurtulan isim oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu. Kaani, geçtiğimiz senelerde de İsrail'in iki saldırısından da kurtulmuştu. Bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetikledi.