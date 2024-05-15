OpenAI’da yol ayrımı! Baş bilim insanı ayrıldı

Sutskever, ayrılık kararını X’te duyururken CEO Sam Altman, Başkan Greg Brockman ve CTO Mira Murati'nin liderliğinde hem güvenli hem de faydalı yapay genel zeka (AGI) inşa edeceğinden emin olduğunu belirtti. Sutskever, kendisi için kişisel olarak çok anlamlı olan ve ayrıntılarını zamanı geldiğinde paylaşacağı bir proje ile geri döneceğini söyledi. Sutskever’in geri dönüşü hangi şirkette olur veya yeni bir girişim mi başlatır şimdilik belirsiz.