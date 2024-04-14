Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın çıkarlarını gözetmeye çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız, bir taraftar ne kadar üzülüyorsa, bizler de aynı sorunları yaşıyoruz. Bugün itibariyle sayın Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Beşiktaş'ın bir kupa hedefi vardır. Bunun için tüm taraftarına mesajımız net, birlik ve beraberlik içinde hedefimize ilerleyelim. Bu yönetimin önünde bir sezon vardır. Beşiktaş taraftarı, birlik, beraberlik içerisinde kupayı alacak ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler dolaşıyor. Bizim ağzımıdan bir şey çıkmadan, bunları desteklemeyelim. Kontrat konusu söz konusu, Santos'la yapılan kontrat, Beşiktaş'ın yaptığı son yıllardaki en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro, mayıs ayında başlayacak. Hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftarımızdan tek beklentimiz destektir. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Gündem yaratır. Lütfen taraftar bize güvenmeye devam etsinler. Biz bugün güzel oyun izletmeliylik. Ama en kısa zamanda Beşiktaş'ı en iyi yere taşımak için en iyi mücadeleyi vereceğiz."