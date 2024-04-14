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Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

2024-04-14 13:43:44
Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Fernando Santos ile ayrılık kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

#2
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez de Santos'un ayrılığının ardından açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz" Göçmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

#3
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı, takımı izlemeye geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bugün karşısınızda olmamızın sebebi, yaklaşık yarım saat önce, ben, Feyyaz Hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le bir toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce göreve geldik. Planlamadığımız birçok şeyle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliklerimizden biriydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama geldiğimiz noktada, skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Futbolda yenilebilirsiniz ama Beşiktaş üstün oynayan takımdır."

#4
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Geçen hafta başkanımız takımla bir toplantı yaptı. Biz bu süreci geçen hafta itibariyla başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik. Ama geldiğimiz noktada, Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiysek, bugün de ortak fikirle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yaptı, daha sonra bizler görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık"

#5
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Karar oy çokluğu ile mi alındı?" sorusunu cevaplayan Göçmez, "Bütün yönetici arkadaşlarımızın fikri budur." dedi.

#6
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın çıkarlarını gözetmeye çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız, bir taraftar ne kadar üzülüyorsa, bizler de aynı sorunları yaşıyoruz. Bugün itibariyle sayın Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Beşiktaş'ın bir kupa hedefi vardır. Bunun için tüm taraftarına mesajımız net, birlik ve beraberlik içinde hedefimize ilerleyelim. Bu yönetimin önünde bir sezon vardır. Beşiktaş taraftarı, birlik, beraberlik içerisinde kupayı alacak ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler dolaşıyor. Bizim ağzımıdan bir şey çıkmadan, bunları desteklemeyelim. Kontrat konusu söz konusu, Santos'la yapılan kontrat, Beşiktaş'ın yaptığı son yıllardaki en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro, mayıs ayında başlayacak. Hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftarımızdan tek beklentimiz destektir. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Gündem yaratır. Lütfen taraftar bize güvenmeye devam etsinler. Biz bugün güzel oyun izletmeliylik. Ama en kısa zamanda Beşiktaş'ı en iyi yere taşımak için en iyi mücadeleyi vereceğiz."

#7
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Kadro dışı kararı gelir mi?" sorusuna cevap vren Göçmez şu ifadeleri kullandı: "O tarz kararlar, Samet Hocamız, Feyyaz Hocamız ve hocamızın alacağı karardır. Beşiktaş formasını giyen herkes o formanın hakkını verecektir. Biz neyi, nerede söyleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş formasını giyen herkese net mesajımız, yarın itibariyla herkrkesin Beşiktaş formasını giydiğinin farkına varması gerekiyor. Bizim yönetimimiz, süreklilikten yanadır. Süreklilik, Beşiktaş'a başarı getirir. Biz seneye, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini istiyoruz. Hocanın bugün gitmesi, bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmiyor. Herkes yarın itibariyla kendine gelip, Beşiktaş için mücadele etmesi gerekiyor."

#8
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş, bazı şeylere göz yumamaz. Biz gerekli gözlemlerimizi yaptık. Beşiktaş Yönetimi olarak biz bu sorumluluğu alıyoruz. Bugün itibariyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Yarından itibaren kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Hayat bir risktir. Biz bugün bir karar aldık, bu kararın arkasındayız"

#9
Foto - Onur Göçmez'in Santos yorumu gündemi altüst etti! Beşiktaş böyle oynayamaz dedi ve...

"Yeni teknik direktör henüz erken, biz şu anda bu sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandık. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek. Önümüzdeki sezon için, sezon bittikten sonra çalışmalara başlayacağız. Samet Aybaba kulübeye inmeyecek. Bir komite olarak düşünün. A'dan Z'ye hepimiz o kupaya odaklandık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba'nın liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz."

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