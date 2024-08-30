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Spor
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Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

2024-08-30 20:05:33
Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasında karşılaşacağı rakipleri belli olurken, puan hesapları da yapılmaya başlandı. Biz de Mynet ekibi olarak temsilcilerimizin kaç puan toplayacağını, nasıl bir performans sergileyeceğini ve hangi aşamaya kadar ilerleyebileceklerini Yapay Zeka'ya sorduk. İşte aldığımız yanıtlar... Böyle önemli bir bilgiyi aktardı.

#1
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Bu sezon 3 takım ile temsil edileceğimiz UEFA Avrupa Ligi'nde, ligimizin 3 güçlü ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak temsilcilerimizin Avrupa Ligi heyecanında ilk hafta 25-26 Eylül tarihinde başlayacak.

#2
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Her temsilcimiz 8'er takım ile karşılaşacağı dev organizasyonda Beşiktaş; Eintracht Frankfurt (E), Ajax (D), Maccabi Tel Aviv (E), Lyon (D), Malmö (E), Bodo-Glimt (D), Atletic Bilbao (E), Twente (D) ile, Fenerbahçe; Manchester United (E), Slavia Prag (D), Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Atletic Bilbao (E), Twente (D) ile Galatasaray ise Tottenham (E), Ajax (D), PAOK (E), AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev (E), Malmö (D), Elfsborg (E), RFS (D) takımları ile karşılaşacak.

#3
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Karşılaşmalar öncesi taraftarlar birçok tahminde bulunurken, temsilcilerimizin performanslarını 'Yapay zeka'ya sorduk. İŞTE ALDIĞIMIZ YANITLAR... Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergiler? Beşiktaş: Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İç sahada avantajlarını kullanarak iyi puanlar toplayabilirler.

#4
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Fenerbahçe: Manchester United, Lyon, Union Saint-Gilloise ve Athletic Bilbao gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek ancak hem Jose Mourinho etkisi hem de Kadıköy’deki maçlarda taraftar desteğiyle puan kazanma şansları yüksek.

#5
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Galatasaray: Güçlü bir Avrupa geçmişi olan Galatasaray Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen’deki maçlarda güçlü performans sergileyebilirler.

#6
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için puan tahmini yapabilir misin?

#7
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Beşiktaş: İç saha maçlarında güçlü performans sergileyebilirler. Tahmini puan: 12-14 puan

#8
Foto - Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

Fenerbahçe: Kadıköy’deki maçlarda taraftar desteğiyle avantajlı olabilirler. Tahmini puan: 13-15 puan Galatasaray: Ali Sami Yen’deki maçlarda iyi sonuçlar alabilirler. Tahmini puan: 11-13 puan

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