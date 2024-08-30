Kaderine bak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya soruldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasında karşılaşacağı rakipleri belli olurken, puan hesapları da yapılmaya başlandı. Biz de Mynet ekibi olarak temsilcilerimizin kaç puan toplayacağını, nasıl bir performans sergileyeceğini ve hangi aşamaya kadar ilerleyebileceklerini Yapay Zeka'ya sorduk. İşte aldığımız yanıtlar... Böyle önemli bir bilgiyi aktardı.