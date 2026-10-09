  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaan Ayhan'dan sonra, Sol stoper Bitshiabu hiç oynamadan dönebilir: Leipzig kabul ederse! İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor! İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası! Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri! KAAN’ı ‘kalorifer peteği’ne benzetenler utansın! SİHA gören öğrenciler havalara uçtu Türk domatesi sınırları aşıyor: 49 ülkeye satış, 304 milyon dolar kazanç Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor! Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir Sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller: Yaş ceviz yenir mi?
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde coğrafi işaretli sarıkılçık çeltiğinde hasat başladı. Düşük şeker oranıyla dikkat çeken ürünü diyabet hastaları da rahatça tüketebiliyor.

#1
Foto - Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağı'nın soğuk sularıyla beslenen tarlalarda yetiştirilen coğrafi işaretli sarıkılçık çeltiğinde hasat heyecanı yaşanıyor. Ilgaz ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen sarıkılçık çeltiğinde bu yıl verim yüksek.

#2
Foto - Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan üreticiler, biçilen çeltikleri traktörlerle harmana getirip kurutmak üzere brandalara seriyor. Kurutma ve işleme aşamalarından geçen çeltikler büyük emeğin ardından pirince dönüştürülerek sofralara ulaştırılıyor. İlçeye bağlı Sarmaşık köyünde çeltik üretimi yapan Recai Küsmenoğlu, yaklaşık 25 dekarlık alanda sarıkılçık cinsi çeltik üretimi yaptığını söyledi.

#3
Foto - Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Sarıkılçık çeltiğinin özelliklerini anlatan Küsmenoğlu, "Sarıkılçığımızın özelliği ata tohumu olması ve şeker oranının hiç olmaması. Yani şeker hastalarının gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir çeşidimizdir." dedi. Dekar başına yaklaşık 500 kilogram ürün aldıklarını dile getiren Küsmenoğlu, "Ilgaz'da yaklaşık 3 bin dekar alanda sarıkılçık çeltik üretimi yapıyoruz. İlçe genelinde 1500 ton çeltik üretiminden 750 ton pirinç elde etmiş oluyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Ilgaz Dağı'nın soğuk suyu ile sulanmasının pirince ayrı bir lezzet ve aroma kattığına işaret eden Küsmenoğlu, "Sarıkılçık çeltiğinin Ilgaz Dağı'nın suyuyla sulanması çok önemli. Yani soğuk iklim çeşididir. Diğer yerlerde çok nadiren yetişen bir ürün. Buranın lezzeti daha farklı oluyor." ifadelerini kullandı. "Ilgaz Sarıkılçık Pirinci" olarak bu yıl haziran ayında coğrafi işaret alınmasının önemine dikkati çeken Küsmenoğlu, "Coğrafi işaret alınmasının katma değer olarak bize çok faydası olacak. Bu sayede pirincimizi Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtmaya çalışacağız." dedi.

#5
Foto - Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

“DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK” Üretici Zekeriya İpekoğlu da sarıkılçık çeltiğinin lezzetli bir çeşit olduğunu vurgulayarak, "Piştiği zaman daha büyük oluyor. Şekeri olan insanlara zarar vermiyor. Herkes yiyebiliyor yani. Dünyada belki eşi benzeri yok." diye konuştu. İlçede açılan fabrikayla artık çeltiklerini işletmek için il dışına gitmelerine gerek kalmadığının altını çizen İpekoğlu, "Bunu dünyaya tanıtmak istiyoruz. Biz iddialıyız. Bu ürün suyuyla, havasıyla bu yöreye özgü. Başka bölgelerde aynı kaliteyi ve verimi yakalamak mümkün olmuyor." diye konuştu.

#6
Foto - Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Sarmaşık köyü muhtarı Hilmi Küsmenoğlu da mayıs ayında ektikleri ürünlerini uzun uğraşlar sonucu hasat etmeye başladıklarını belirterek, "Bu sene hasadımız verimli. Sarıkılçık çeltiği, geniyle oynanmamış bir çeltik türü. Ata tohumu ve şeker oranının sıfır olması önemli." dedi. Coğrafi işaret alınmasının kendilerine büyük faydası olduğunu dile getiren Küsmenoğlu, bu sayede ürünün daha fazla pazarı olacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
Gündem

Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var
Gündem

Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var

Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının masaya yatırıldığı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon..
İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi, "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşımı..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!
Aktüel

Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!

Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında başlattığı “Dokun Hayata” projesiyle 46 yıllık tarihinde ilk kez kırmızı ambalajını pembe r..
Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar!
Gündem

Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar!

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı Ahmet Sari, İmamoğlu ve çetesinin İstanbul’u haraca bağlayan ‘Ekosistem’i anla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23