Onun gibisi dünyada yok: Şeker hastaları rahatça tüketebiliyor!

Ilgaz Dağı'nın soğuk suyu ile sulanmasının pirince ayrı bir lezzet ve aroma kattığına işaret eden Küsmenoğlu, "Sarıkılçık çeltiğinin Ilgaz Dağı'nın suyuyla sulanması çok önemli. Yani soğuk iklim çeşididir. Diğer yerlerde çok nadiren yetişen bir ürün. Buranın lezzeti daha farklı oluyor." ifadelerini kullandı. "Ilgaz Sarıkılçık Pirinci" olarak bu yıl haziran ayında coğrafi işaret alınmasının önemine dikkati çeken Küsmenoğlu, "Coğrafi işaret alınmasının katma değer olarak bize çok faydası olacak. Bu sayede pirincimizi Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtmaya çalışacağız." dedi.