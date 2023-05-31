Önü bir türlü kesilemiyor ‘Kriz’ diye tepinenler buna el atsın

İnsanoğlunun en önemli gelecek kaygılarının başında gıda ve temiz çevre gelmesine rağmen dünyada ve Türkiye’de yürütülen pek çok sosyal sorumluluk projelerine rağmen gıda israfının önüne geçilemiyor. Yapılan araştırmalara göre, dünyanın çeşitli bölgelerinde kıtlıkla mücadele edilirken dünyada her yıl 931 milyon ton, Türkiye’de ise 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor. Gıda israfının başında da insanoğlunun en temel besin kaynağı ekmek ilk sırada yerini alıyor. Millet aç kriz var diyenlerin bu habere ne diyeceği ise merak konusu oldu.