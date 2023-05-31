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Önü bir türlü kesilemiyor ‘Kriz’ diye tepinenler buna el atsın

2023-05-31 13:58:21
Önü bir türlü kesilemiyor ‘Kriz’ diye tepinenler buna el atsın

İnsanoğlunun en önemli gelecek kaygılarının başında gıda ve temiz çevre gelmesine rağmen dünyada ve Türkiye’de yürütülen pek çok sosyal sorumluluk projelerine rağmen gıda israfının önüne geçilemiyor. Yapılan araştırmalara göre, dünyanın çeşitli bölgelerinde kıtlıkla mücadele edilirken dünyada her yıl 931 milyon ton, Türkiye’de ise 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor. Gıda israfının başında da insanoğlunun en temel besin kaynağı ekmek ilk sırada yerini alıyor. Millet aç kriz var diyenlerin bu habere ne diyeceği ise merak konusu oldu.

#1
Foto - Önü bir türlü kesilemiyor ‘Kriz’ diye tepinenler buna el atsın

İnsanoğlunun ve özellikle Türklerin en temel besin kaynağı olan ekmek, bilinçsiz tüketim ve yanlış alışkanlıklar nedeniyle hak ettiği saygıyı görmüyor. Tüm toplumlarda ve kutsal kabul edilen ekmeğin önemli bir kısmının çöpe gittiği belirtildi.

#2
Foto - Önü bir türlü kesilemiyor ‘Kriz’ diye tepinenler buna el atsın

1950’li yıllara kadar kıtlıkla mücadele veren Türkiye’de son yıllarda önemli bir gıda israfının yaşandığı belirlenirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de, her yıl bir buçuk milyarın üzerinde ekmek çöpe gidiyor. Yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de gerçekleşen gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanırken geri kalan yüzde 58’lik kısmın ise toplu tüketim yapılan alanlar, otel ve restoranlarda meydana geldiği belirtildi.

#3
Foto - Önü bir türlü kesilemiyor ‘Kriz’ diye tepinenler buna el atsın

Her yıl dünyada 931 milyon ton, Türkiye’de 18,1 milyon ton gıda israf olurken Türkiye’de gerçekleşen gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklandığı belirtildi. Dünyada pek çok ülkenin temel sorunlarının başında gıda yetersizliği gelirken, gıda israfının maddi kaybının yanında manevi olarak da büyük sorumluluk olduğu belirtildi.

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