Önlem alamadık tarihi suya gömdük
IHA Giriş Tarihi:

Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi yükselince, 15'inci yüzyıl eseri Evliya Kasım Paşa Camii'nin restorasyon şantiyesi ve hazire bölümü sular altında kaldı.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Edirne'de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan bırakılan sular sonrası nehirlerde artan debi, tarihi yapıları da etkiledi.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Tunca Nehri'nde yükselen su seviyesi nedeniyle Evliya Kasım Paşa Camii'nin restorasyon şantiyesinin bir bölümü sular altında kaldı.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Nehir kıyısında bulunan 15'inci yüzyıl eseri Evliya Kasım Paşa Camii'nin çevresinde geniş su birikintileri oluştu.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Cami haziresindeki mezar taşları ile Evliya Kasım Paşa'nın kabrinin bulunduğu alanın da suyla kaplandığı görüldü.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, caminin yıllardır taşkın tehdidi altında olduğunu belirterek, "Evliya Kasım Paşa Camii 15'inci yüzyılda inşa edilmiştir.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Yıllardır su baskınlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Restorasyon sürecinde bazı önlemler alındığı ifade edilmişti ancak gelinen noktada bu tedbirlerin yeterli olmadığı görülüyor.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Restorasyona başlanmadan önce taşkın riskine karşı daha kapsamlı ve kalıcı önlemler alınmalıydı. Son durumda yapının bazı bölümlerinin sudan ciddi şekilde etkilendiği anlaşılıyor. Bu tarihi mirasın korunması için daha etkili ve uzun vadeli adımlar atılması büyük önem taşıyor" dedi.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Camide görevli Mustafa Yılmaz ise, "Bu Allah'ın bir hikmeti. Kaç senedir böyle bir yağış ve bu ölçüde bir taşkın olmamıştı. Su bir anda geldi ve her yeri bastı.

Foto - Önlem alamadık tarihi suya gömdük

Gece baktığımda su yükselmeye devam ediyordu. Şimdi çekilmesini bekliyoruz. Toprak kuruyup ısındıktan sonra mezarları kıbleye uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz. İnşallah camimizi en kısa sürede toparlayacağız" diye konuştu.

