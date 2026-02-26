  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat
Selma Savcı Giriş Tarihi:

KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

Uzman hekimden Ramazan ayında hızlı yemek yeme konusunda ciddi uyarılar geldi.

#1
Foto - KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, “Az ve sık beslenmek ramazanda pek mümkün olmasa da iyi çiğnemek ve sofradan doymadan kalkmak gibi bir düsturumuz var. Bunu uygulamak gerekir.” dedi.

#2
Coşar, AA muhabirine, orucun, sindirim sisteminin belirli aralıklarla dinlenmesine imkan tanıdığını söyledi.

Coşar, AA muhabirine, orucun, sindirim sisteminin belirli aralıklarla dinlenmesine imkan tanıdığını söyledi.

#3
Foto - KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

Vücudun genel sağlığı açısından orucun önerildiğini belirten Coşar, ancak ciddi hastalığı bulunan kişilerin oruç tutup tutamayacaklarına hekimleriyle görüşerek karar vermeleri gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

Ramazanda mide ve bağırsak şikayeti yaşayanların sayısının arttığına işaret eden Coşar, özellikle de mide ve bağırsak şikayetleri bulunan hastaların, uzun süre aç kaldıktan sonra aşırı yemek yemeleri halinde bazı yakınmaların ortaya çıkabileceğini, bu hastaların ramazan süresince ilaçlarını dikkatli kullanmaları gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

Sahurdan yarım saat öncesinde mide koruyucu ilaçların alınmasının önemli olduğunu anlatan Coşar, mide ve bağırsak şikayetleri için kullanılan diğer ilaçların iftar, sahur ve gece yatmadan önce üç ya da iki doz şeklinde alınabileceğini belirtti.

#6
Foto - KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin her dönem önemli olduğunu ifade eden Coşar, "Herkes için geçerli genel diyetler tabii ki yok. Kişilerin bu konuda kendilerini öncelikle değerlendirmeleri, hangi gıdaları yediklerinde şikayetleri artıyorsa o gıdalardan normal zamanda olduğu gibi ramazanda da uzak durmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

Coşar, herkese sağlıklı beslenmeyi önerdiklerinin altını çizerek, "Az ve sık beslenmek ramazanda pek mümkün olmasa da mutlaka iyi çiğnemek ve sofradan doymadan kalkmak gibi bir düsturumuz var. Bunu uygulamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

#8
Ramazanın ilk günlerinin bir adaptasyon süreci olduğuna dikkati çeken Coşar, şunları kaydetti:

Ramazanın ilk günlerinin bir adaptasyon süreci olduğuna dikkati çeken Coşar, şunları kaydetti:

#9
Foto - KTÜ'lü isim açıkladı: Ramazanda 'hızlı ve aşırı yemek' mideyi zorluyor: Aman dikkat

"Mide, bağırsak şikayeti olmamasına rağmen ramazandaki yemek yeme düzeninin değişmesine bağlı ortaya çıkan şikayetler olabiliyor. İlk birkaç gün bu daha fazla hissedilir. Ramazanın sonlarına doğru adaptasyon sağlanacaktır."

