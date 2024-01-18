Onlarca yıldır çadırda yaşıyorlardı! Sorun çözüldü

Hülya Demiral da kendilerine imkan sağlayanlara teşekkür ederek, artık daha mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi. Demiral, "Güzel imkanlar sağladılar bize. Daha önce elle su çekiyorduk. Her şeyi kendi gücümüzle yapıyorduk. Şimdi imkanlar çok güzel oldu. Kaymakam bizimle çok yakından ilgileniyor. Yıllardır bu elektrik ve suyun hasretini çekiyorduk. Şimdi ayağımıza geldi, çok mutluyuz." şeklinde konuştu. Suphi Demiral ise önceleri ilkel bir yaşam sürdüklerini, şimdi ise hayat şartlarının çok iyi duruma geldiğini kaydederek, "Sağ olsun, devletimiz bize bakıyor. Burada hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. İmkanlarımız çok iyi." ifadelerini kullandı.