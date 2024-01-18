Onlarca yıldır çadırda yaşıyorlardı! Sorun çözüldü

4 çocuk annesi, 40 yaşındaki Çiğdem Demiral da yıllardır hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Allah devletimizden razı olsun. Buraya su, elektrik ve konteyner getirdi. Burası sıcak yemek yapıp, ellerimizi rahat yıkayacağımız bir alan oldu. Önceden eşeklerle su taşıyorduk, şimdi sıcak suyumuz var. Yol sıkıntımız da çözüldü. Hayatımız çadırlarda geçiyordu. Bu konteyner güzel ve daha güvenli. Yağmur yağdığı, rüzgar geldiği zaman uçma, yırtılma durumu yok. Çocuklarımız okula rahat gidip geliyor. Güzel bir ortamda ders çalışma imkanı oluyor."