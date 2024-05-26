2024-05-26 11:21:51 Onlarca vaka var: Kene can alıyor!
Havaların ısınmasıyla artan kene vakaları, özellikle haziran ve temmuz aylarında dikkat çekiyor. Giresun'un Çamoluk ve Bingöl'ün Yedisu ilçelerinden Erzincan'a kene ısırması nedeniyle getirilen iki kişi hayatını kaybetti. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, kene vakalarına ilişkin, "Bu yıl 21 hastadan 2 ölüm vakamız meydana geldi" dedi.