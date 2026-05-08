Ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörü açıklayan Bakan Şimşek: Programımız değişmeyecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörü açıklayan Bakan Şimşek: Programımız değişmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu’daki gerilimin Türkiye ekonomisine yansımaları olsa dahi mevcut ekonomi programından taviz verilmeyeceğini vurguladı.

İstanbul’da düzenlenen bir zirvede konuşan Şimşek, İran savaşına bağlı olarak yükselen enerji fiyatlarının bu yıl enflasyon, büyüme ve dış denge hedeflerinde sapmalara neden olmasının “yüksek ihtimal” olduğunu ifade etti.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran’ın bölge genelindeki misillemeleri ve Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukası, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert yükselişe yol açmıştı.

Enerji ithalatına bağımlı ekonomiler açısından risk oluşturan gelişmelerin, Türkiye’de nisan ayında yüzde 32,4’e ulaşan enflasyon üzerinde de baskı oluşturduğu belirtiliyor. Bu oran Ekim 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviye olmuştu.

Şimşek, hükümetin 2023’ten bu yana uyguladığı ve sıkı para politikası ile enflasyonu düşürmeyi hedefleyen orta vadeli ekonomi programının sürdürüleceğini vurguladı.

“Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız ancak programın önceliklerinde herhangi bir değişiklik hiçbir zaman öngörmedik” diyen Şimşek, hükümetin dezenflasyon ve mali disiplin politikalarını sürdüreceğini söyledi. Bakan, bu yıl enflasyon, cari açık, bütçe açığı ve büyüme rakamlarının resmi hedeflerden sapabileceğini kabul ederken, enerji fiyatlarındaki yükselişin bunun temel nedeni olduğunu belirtti. Şimşek, “Bu oldukça muhtemel ancak programı genel hatlarıyla yolunda tutmak için gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Küresel şokların önemli olduğunu ancak yönetilebilir seviyede bulunduğunu söyleyen Şimşek, Türkiye’nin mali disiplin ve makroekonomik tamponlar sayesinde dayanıklılık oluşturduğunu savundu. “Başka bir gezegende yaşamıyoruz. Küresel ekonominin parçasıyız” diyen Şimşek, Türkiye’nin küresel gelişmelerden tamamen izole kalamayacağını belirtti. Bununla birlikte Türkiye’nin enerji arzında kriz yaşamadığını söyleyen Şimşek, petrol ve doğal gaz tedarikinde çeşitliliğin artırıldığını ve ülkenin Hürmüz Boğazı’na bağımlılığının “neredeyse ortadan kalktığını” ifade etti. Şimşek, “enerjide Hürmüz Boğazı’na bağımlılığımız artık yok denecek kadar az” dedi.

Şimşek, hükümetin mali alanı kullanarak hanehalkı ve şirketleri yükselen akaryakıt fiyatlarından korumaya çalıştığını söyledi. Müdahale yapılmaması halinde benzinin litre fiyatının 59 liradan 79 liraya çıkacağını belirten Şimşek, mevcut fiyatların 64-65 lira seviyesinde tutulduğunu kaydetti. Birçok ülkede yakıt fiyatlarının yüzde 20 ila 30’un üzerinde arttığını belirten Şimşek, Türkiye’de artışın yaklaşık yüzde 11 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Şimşek, Türkiye’nin mevcut krize daha güçlü makroekonomik dengelerle girdiğini savunarak, savaş öncesinde cari açığın milli gelirin yüzde 2’sinin altında olduğunu söyledi. Döviz rezervlerinin ekonomi programı öncesinde yaklaşık 100 milyar dolar seviyesindeyken bugün 166 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, uzun vadeli dış borcun milli gelire oranının da tarihsel ortalama olan yüzde 44’ten yüzde 33 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Şimşek, hükümetin mevcut krizi fırsata dönüştürmeyi hedeflediğini belirterek, Türkiye’nin küresel ticaret merkezi haline gelmesi ve çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezlerini İstanbul Finans Merkezi’ne taşımasının amaçlandığını söylerken, “bu krizi boşa harcayamayız. Hiç şüphesiz bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Mepa News, Ajanslar)

