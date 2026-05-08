Ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörü açıklayan Bakan Şimşek: Programımız değişmeyecek

“Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız ancak programın önceliklerinde herhangi bir değişiklik hiçbir zaman öngörmedik” diyen Şimşek, hükümetin dezenflasyon ve mali disiplin politikalarını sürdüreceğini söyledi. Bakan, bu yıl enflasyon, cari açık, bütçe açığı ve büyüme rakamlarının resmi hedeflerden sapabileceğini kabul ederken, enerji fiyatlarındaki yükselişin bunun temel nedeni olduğunu belirtti. Şimşek, “Bu oldukça muhtemel ancak programı genel hatlarıyla yolunda tutmak için gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.